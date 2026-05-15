Seis meses después de protestas por cobros de agua, comunidades de Ilobasco siguen sin respuestas

Compartir

Por Saúl Méndez

Colaborador

El Comité para la Defensa del Agua de Ilobasco informó que, a seis meses de la primera protesta realizada con el respaldo de las comunidades en rechazo al incremento de la tarifa del servicio de agua potable, los usuarios aseguran haber constatado la falta de voluntad de las autoridades gubernamentales para atender sus demandas frente a la empresa Agrocontinental S.A. de C.V., antes operada bajo el nombre de Inversiones Hidráulicas.

Durante enero de 2026, con pancartas y consignas como “¡El agua no se vende, se cuida y se defiende!”, habitantes de las comunidades La Quesera, Los Amates, La Palma y Paraíso marcharon por las calles de Ilobasco para denunciar que la empresa Inversiones Hidráulicas, ahora bajo la administración de Agrocontinental, duplicó la tarifa del servicio de agua potable, pasando de $12 a $24 mensuales.

El líder comunitario César López afirmó que alrededor de 5,800 personas de distintas comunidades de Ilobasco han resultado afectadas por el incremento tarifario. Señaló además que, sumado al alza en el costo, el servicio continúa siendo irregular y en algunos sectores el agua no llega a las viviendas.

“Le hacemos un llamado al Gobierno para que en Ilobasco se restablezca la tarifa anterior de $12, porque los recibos han incrementado al doble. Ahora pagamos $24 y eso no es justo, porque el agua es para todos”, sostuvo.

Según los afectados, el contrato firmado establece que el servicio de agua potable debe suministrarse tres veces por semana; sin embargo, denuncian que en la práctica solo reciben agua una vez por semana y, en algunos casos, pasan varios días sin acceso al recurso.

Asimismo, explicaron que desde diciembre de 2025 la Autoridad Salvadoreña del Agua inició una investigación sobre el caso. No obstante, el comité denunció que el 22 de diciembre la institución se declaró incompetente para resolver el conflicto, lo que dejó a las comunidades en una situación de incertidumbre jurídica. Ante este escenario, los afectados acudieron a la Defensoría del Consumidor en busca de una resolución, al considerar que se trata de posibles cobros abusivos y deficiencias en la prestación de un servicio básico.

Uno de los aspectos que más preocupa a los líderes comunitarios es una presunta maniobra empresarial que califican como “altamente sospechosa”. Según denuncian, Inversiones Hidráulicas declaró quiebra y trasladó sus operaciones a Agrocontinental S.A. de C.V.; sin embargo, aseguran haber identificado que ambas sociedades comparten el mismo representante legal, lo que, a su juicio, podría evidenciar un intento por evadir responsabilidades legales o financieras mediante una nueva razón social.

“Actualmente, el caso se encuentra en la Defensoría del Consumidor. A esta fecha estamos a la espera de una audiencia en la que, según se nos ha informado, serán citados la empresa, representantes de las comunidades y del comité”, detallaron.

En ese sentido, los habitantes insistieron en que su lucha responde exclusivamente a la defensa del derecho al agua y rechazaron que exista cualquier interés político-partidario detrás de sus acciones.

“Denunciamos, además, que la situación del agua sigue igual o incluso peor. Solo nos están brindando el servicio dos veces por semana, o mejor dicho, un promedio de cuatro horas”, expresaron.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...