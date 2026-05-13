Comisión Política acuerda reformar leyes sin explicar fórmula que asigna 6 escaños a diáspora

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La comisión Política emitió dictamen favorable a las reformas a la Ley de Partidos Políticos, al Código Electoral y a la Ley del Voto en el Exterior para permitir una circunscripción 15 para los salvadoreños en el exterior. Sin embargo, no se explicó cómo fue la fórmula para asignar los seis escaños a los salvadoreños en el exterior.

Estas reformas se dan luego de la reforma constitucional ratificada hace una semana. La instancia legislativa recibió a la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira; a la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Godínez; al director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas Naturales, Fernando Velasco, y a la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Roxana Soriano.

Tanto Mira como Godínez no hablaron puntualmente sobre las reformas; sino que hablaron de forma general sobre cómo presuntamente beneficiarán estas reformas a los salvadoreños en el exterior. Por ejemplo, ambas plantearon que esto se trataba de un derecho que se les adeudaba a los compatriotas.

Quien sí hizo alusión a las reformas fue Velasco y afirmó que la información del Documento Único de Identidad (DUI) es la que va a servir como un eje central en el nuevo tema de circunscripción.

“El artículo 10, en el cual establece que el domicilio consignado en el DUI va a ser el criterio que determina cual circunscripción se asigna cada voto”, dijo Velasco, para ello es necesario revisar las estadísticas de los DUI vigentes y vencidos que tienen domicilio en el exterior y solicitados en el exterior, pero con domicilio nacional.

Según los datos al 10 de mayo de 2026, los DUI con dirección en el exterior son 962,678, de los cuales 854,122 están vigentes y 108,556 están vencidos. De igual manera, sobre los DUI emitidos en el exterior pero con domicilio nacional, hay 183,391, de los cuales 149,357 están vigentes y 30,034 están vencidos.

“Al hacer esa suma, estamos viendo que los ciudadanos de la diáspora habilitados para ejercer el sufragio son arriba del millón con Documento Único de Identidad”, comentó Velasco en la mesa legislativa.

Desde el 5 de noviembre de 2023, que se cerró la opción del cambio de domicilio para votar en las elecciones de 2024, al 10 de mayo de 2026, se han realizado 170,855 cambios de domicilio en el exterior. “¿Qué responde esto? Que la diáspora está constantemente actualizando su domicilio en el exterior, porque la mayoría de estos cambios han sido que el ciudadano de la diáspora ha modificado su dirección nacional para colocarle la dirección en el exterior”, planteó Velasco.

El funcionario señaló que se modifica el artículo 13 del Código Electoral para asignar el número de diputados con la circunscripción en el exterior. Donde se le quitan cinco a San Salvador y uno a La Libertad. Velasco no justificó el motivo para reducir diputados a esos dos departamentos.

La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, preguntó a los funcionarios citados en la mesa de trabajo si conocían “¿de dónde ha salido el número seis de diputados? ¿Saben qué operación o cómo se sacó esa cantidad de diputados para la circunscripción en el exterior?”.

Villatoro consultó también sobre el censo que se habría utilizado para establecer la cantidad de curules propuestas, si el censo de 2007 o 2024.

Fernando Velasco aseguró que ellos no participaron de la elaboración del proyecto de ley en

discusión. “Los que hicieron el estudio, pues, las razones de hecho y derecho deben de tener para haber establecido esa cantidad”, respondió Velasco.

Las interrogantes las hacía Villatoro ya que la distribución de 60 diputados en algunos departamentos está basada en el censo de población de 2007 y no en el censo de 2024; por ejemplo, San Miguel, está basado en el censo de 2024, ellos tendrían que tener solo cuatro diputados y en la ley le están dando cinco diputados.

La Libertad actualmente tiene siete diputados, pero basados en el censo de 2024 tendría

que tener ocho diputados; Santa Ana tiene cinco diputados y, basados en el censo, tendría

que tener seis diputados; Usulután, que tiene cuatro diputados, basados en el último censo

tendría que tener tres diputados.

Quien envió las propuestas de Ley fue el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain; pero este no fue citado en la comisión. De hecho, Marcela Villatoro propuso en el seno de la Comisión que se citara al que promulgó las reformas; es decir, al ministro de Gobernación para que explique y esclarezca la fórmula matemática utilizada para asignar seis escaños en el exterior. Sin embargo, Nuevas Ideas negó citarlo.

Otra de las funcionarias citadas en la comisión Política fue la magistrada presidenta del TSE, Roxana Soriano, quien en menos de un minuto expuso que como organismo colegiado están listos para acatar las reformas. Por su propia cuenta, no se refirió a ningún artículo de las reformas y pasó directamente a las preguntas de los legisladores; pero, de igual manera, el oficialismo no le cuestionó sobre el propio contenido de las reformas.

Al cierre de la comisión, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, pidió hacer más de 10 modificaciones a las tres propuestas de reformas de leyes (Ley de Partidos Políticos, Código Electoral, Ley de Voto en el Exterior). Estas fueron aprobadas sin un estudio y sin discusión de lo que el diputado estaba proponiendo.

La Comisión Política acordó emitir dictamen favorable a las tres propuestas de reformas. Estos dictámenes serán aprobados el jueves en la sesión plenaria ordinaria de la Asamblea.

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