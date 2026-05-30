PSG se corona campeón de Europa al derrotar al Arsenal desde los once metros

Redacción Deportes

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El PSG conquistó su segundo título de Champions League al vencer 4-3 en la tanda de penales al Arsenal, luego de un intenso encuentro que terminó igualado 1-1 con goles de Kai Havertz (6′) y Ousmane Dembélé (64′), resultado que obligó a disputar la prórroga.

El alemán Kai Havertz adelantó a los gunners apenas al minuto 6, con una definición cruzada que encendió la ilusión de los ingleses en el Puskás Arena.

La acción que cambió el rumbo del encuentro fue una infracción cometida por el Arsenal dentro del área, que derivó en un penal a favor del PSG y permitió a los parisinos igualar el marcador.

Dembélé no desaprovechó la oportunidad y, al minuto 64, envió el 1-1 al fondo de la red de David Raya, arquero del Arsenal, para mantener vivas las esperanzas del conjunto francés.

Desde los once metros, el PSG aseguró su segundo título de Champions League bajo la dirección técnica del español Luis Enrique.

Para el PSG en la tanda de penales anotaron Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi y Lucas Beraldo, mientras que Nuno Mendes fue el único en fallar su cobro.