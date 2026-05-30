Sevilla: Capital del talento entrega Honores y Distinciones a sus hijos predilectos 

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Saúl Martínez Corresponsal @DiarioCoLatino Sevilla, una de las provincias españolas más destacadas a través de su historia por ser una huella dentro de la civilización occidental, y de dónde se gestionó el nuevo mundo, hoy honra el trabajo y el fuerzo de quien nacieron en ella, con distinciones como hijos predilectos y entrega de medallas de Sevilla 2026.

Luis Gordillo, pintor español ha recibido este 30 de mayo día que se celebra a San Fernando, patrón de Sevilla, la distinción de «Hijo Predilecto».

A sus 92 años de edad es uno de los pintores más importantes de España. Comenzó a estudiar pintura en la Escuela de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría. Desde entonces ha llevado el nombre de Sevilla por todo el mundo.

Para José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, quien le hizo la entrega de la distinción, Gordillo es ejemplo no solo de talento, sino también de perseverancia, destaca que a sus 92 años, se sienta cada mañana a pintar, aplicando la máxima de Pablo Picasso de que las musas deben encontrarte.

Otro hijo predilecto es; José Antonio Morante Camacho, conocido en el mundo de la tauromaquia como «Morante de la Puebla», quién por su gran trayectoria se ha vuelto parte fundamental de la historia del toreo.

El jefe edilicio reseña que «si Luis Gordillo plasma la modernidad sobre el lienzo, Morante dibuja el clasicismo sobre el albero. Es el Velázquez del toreo».

Asimismo, se ha reconocido el trabajo de 30 sevillanos, entre ellas instituciones que velan por la igualdad, labor social y educación, tal es el caso de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, quién desde 1979 ha venido defendiendo el derecho de asilo y los Derechos Humanos. (CEAR) se define también por promover el desarrollo integral de las personas que huyen de conflictos bélicos o de violación de Derecho Humanos.

La Asociación Hogar Nazaret, también ha recibido su medalla, y es que desde hace décadas desarrolla una labor silenciosa pero profundamente humana, acogiendo y atendiendo a niños y familias en situación de vulnerabilidad social.

Por sus campañas de vacunación masivo en Costa de Marfil, impulsadas por la ONG África Arco Iris, Alfonso Carmona, un médico comprometido con su profesión y la solidaridad ha recibido también su medalla de Sevilla.

Por tanto, el Ayuntamiento enfatizó que «la historia demuestra que cuando los sevillanos hemos puesto nuestros intereses particulares por detrás de los colectivos siempre nos ha ido bien».

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