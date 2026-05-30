Con Rodolfo Bustillo “El Mapache”, se va un trozo de historia del periodismo radiofónico y deportivo

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Venancio Ramírez

Colaborador

Trabajó desde muy joven en radio en aquellos años tempranos de los radios periódicos y los programas deportivos radiofónicos.

En su velatorio, la noche de este viernes 29 de mayo, su hija Karla Bustillo reconocía que su padre empezó en el oficio bien jovencito y se retiró apenas hace unos 5 años, aún en la pandemia trabajó por días. A sus 86 años fue testigo de la historia de El Salvador de los últimos 60 años.

Operador de periodistas de antaño como Fernando Ortiz Alemán en radio Vanguardia quien durante algunos años tuvo un programa de sátira política “Radio Flash” hacia finales de los 60s y principios de los 70s.

Rodolfo Bustillo, conocido en el ambiente como “El Mapache” conoció los entuertos y negocios no tan transparentes de la prensa de radio y escrita comprometida con los gobiernos militares.

En sus momentos de relax sonreía y contaba las anécdotas y de cómo los hombres de prensa en esos años ejercían el oficio, las regalías que les ofrecían en los envoltorios de las mentas gallito. Los conoció y aprendió a tener olfato de la información.

Por sus años de experiencia solía decir que en radio venía de la era de piedra a la digital. Empezó editando en cintas de carretes a usar los programas modernos de edición de audio.

Rodolfo Bustillo se las sabía todas, producía junto a los reporteros y relatores deportivos las transmisiones en vivo en condiciones difíciles sin tecnología. Recuerdo que en KL los relatores disponían de un par de radios que tenían poco alcance y que eran utilizados para entrevistas desde la cancha.

Con tan poco alcance difícilmente se podía mantener una transmisión ininterrumpida. A Bustillo con Raúl Beltrán Bonilla se les ocurrió subirse a un árbol pelar cables de líneas telefónicas conectar un teléfono y este directo a una consola con dos micrófonos, con eso se tuvo una señal nítida que permitió transmitir el segundo encuentro de diálogo-negociación entre el gobierno de Napoleón Duarte y las fuerzas insurgentes a mediados el 10 de octubre de 1984.

Bustillo siempre lo enviaban de avanzada cuando había que hacer transmisiones en vivo, pues él tenía la capacidad de resolver aun cuando no existiese posibilidad de transmitir, era increíble su talento.

Quizá en el medio era más conocido como El Mapache que por su verdadero nombre. En algún momento trabajó como un «hacelotodo” en la agencia alemana de noticias DPA, con Jorge Armando Contreras, un histórico periodista, también jefe de Redacción de Diario Colatino fallecido hace ya varias décadas.

En la DPA Bustillo fue el mensajero, cobrador y reportero. Luego de este paso volvió nuevamente a la radio como operador y editor del audio de las noticias que se transmitían los noticiarios de YSKL.

En 1992, contratado por el Gobierno de turno, viajó al Castillo de Chapultepec, en México, distrito federal, a operar la transmisión en vivo de la firma de los Acuerdos de Paz.

“Con el Mapache se va un poco de historia de la radio informativa y deportiva del país, sin tener conciencia de ello, él ha sido parte de esta evolución de una industria que tiene que reinventarse con el surgimiento de nuevas tecnologías y redes sociales.

Que descanse en paz “Mapachon”

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