El Salvador no debe salir de la lista corta por los despidos masivos y persecución en el sector público

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Colectivo de Resistencia Obrero Sindical (CROSS) se pronunció en las afueras del Ministerio de Trabajo, para exigir que El Salvador no sea excluido de la Lista Corta de la OIT.

Las organizaciones señalaron que en las últimas semanas se ha montado una campaña para intentar sacar al país de la lista corta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Es de contextualizar que cada año, en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, en Ginebra, y la Comisión de Aplicación de Normas selecciona un grupo selecto de 24 países a escala mundial que presentan violaciones graves y sistemáticas a los convenios internacionales ratificados. Esto es lo que se conoce como la «Lista Corta» o la «lista negra» de los derechos laborales.

A juicio del colectivo, El Salvador no debe salir de la lista corta, por los despidos masivos y persecución en el sector público y municipal, la invisibilización y denegación de credenciales y la negativa de la negociación colectiva y del diálogo social.

Sonia Urrutia, miembro del colectivo, enfatizó que en El Salvador “se han cometido graves atropellos a los derechos laborales y sindicales; eso nos obliga a no callar y a alzar la voz, aquí hay abusos en contra de la clase trabajadora y en contra de la legalidad de los sindicatos. Hoy por ser parte de un sindicato se nos persigue, se nos encarcela, se criminaliza a los dirigentes sindicales es por ello que estamos alzando la voz y decimos que el país no puede salir de esa lista corta”.

Urrutia argumentó que en El Salvador “hay una serie de arbitrariedades y una sistemática violación a los derechos laborales y sindicales, así como violaciones a la constitución de la República, a los convenios internacionales como es el convenio 87 y 98 relativo a la libertad sindical.

El CROS exigió mantener la fiscalización de la OIT ante atropellos a la libertad sindical y frente a la próxima conferencia internacional del trabajo en Ginebra, esto ya que desde el Gobierno se intenta retirar a El Salvador de la lista corta de los 24 países bajo examen prioritario.

“El Salvador no cumple con las condiciones democráticas ni laborales para salir de dicho mecanismo de control; la permanencia en esta lista no es un ataque a la soberanía del país sino la única garantía de supervisión internacional que les queda a los trabajadores salvadoreños ante el quebrantamiento sistemático de los convenios 87 y 98 relativo a la libertad sindical y a la negociación colectiva”, comentó el Colectivo en conferencia de prensa.

Lo anterior, son razones que justifican la permanencia en la lista corta, pues el Gobierno ha “secuestrado” las credenciales, ya que el Ministerio de Trabajo “mantiene una política deliberada de asfixia administrativa negando el retraso de forma arbitraria a los sindicatos de sus credenciales de sus juntas directivas y de los sindicatos independientes”.

Los sindicatos registran constantemente despidos masivos bajo la figura de “supresión de plazas”; mecanismo utilizado “para desmantelar las organizaciones sindicales de trabajadores y vulnerar el fuero sindical en las alcaldías e instituciones del Estado”.

A juicio de Urrutia, salir de la lista corta en estos momentos “enviaría un mensaje de impunidad absoluta al mundo, significaría validar que El Salvador se puede perseguir el sindicalismo independiente sin ninguna consecuencia jurídica internacional”.

El CROS enfatizó que la justicia laboral “no es concesión gubernamental, es un derecho conquistado”.

Otra de las representantes del CROS, señaló que existen “muchas formas de destruir un país, entre ellas la mentira, el engaño, la no transparencia, destrucción de las instituciones”. A su juicio, consideró que los trabajadores no tienen ninguna institución del Estado que los proteja en una situación de acoso laboral o traslado arbitrario.

Denunciaron que más de 47 mil trabajadores han sido despedidos del sector público, donde se les ha irrespetado los debidos procesos y sus prestaciones laborales. Además, han desaparecido decenas de sindicatos desde 2019.

Todas estas acciones van en el marco de un régimen de excepción “que es aplicado a nuestros dirigentes sindicales para que se callen las voces”, agregó Sonia Urrutia quien reconoció que desde 2019 se ha retrocedido en materia de derechos laborales y humanos.

Ante toda esta situación, el colectivo pidió a la comunidad internacional y a todo el pueblo salvadoreño que entiendan que el Gobierno “debe de seguir siendo parte de la lista corta por la OIT, porque todavía se siguen cometiendo atropellos, ilegalidades”, comentó Alexander Palacios, secretario por Cabañas de Bases Magisteriales, quien fue despedido bajo la modalidad de supresión de plazas.

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