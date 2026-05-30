Bertha María Deleón: “No era necesario desmontar la institucionalidad para combatir a las pandillas”

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Saúl Méndez

Colaborador

Bertha María Deleón, exabogada del presidente Nayib Bukele y actualmente exiliada en México desde 2021 debido a los constantes ataques en su contra, considera que, aunque la estrategia de seguridad del Gobierno ha sido exitosa, no era necesario desmantelar la institucionalidad del Estado para controlar el fenómeno de las pandillas.

La abogada también denunció, en el programa Un Café Con PA´IS, Julián Ramírez y Estela Alvarado, que la población ya no huye del terror impuesto por las pandillas, sino del temor que, a su juicio, genera el régimen de excepción.

Deleón afirmó que personas que pasaron años sin regresar al país han sido capturadas bajo el régimen de excepción únicamente por tener tatuajes, usar el cabello largo o portar aretes.

“Así de difícil está la situación y yo creo que eso no debería permitirse; que el Estado te encierre porque te pones nervioso, porque un vecino te denuncia o porque existe una mínima desavenencia”, cuestionó.

Agregó que toda persona merece gozar de un margen básico de libertades y derechos.

“La libertad de expresión, por ejemplo; la libertad de información, es decir, que usted pueda informarse no solo de la propaganda del Diario El Salvador y de los medios que controla el Gobierno, sino que tenga acceso a diferentes fuentes para escuchar distintas versiones”, sostuvo.

“Eso no sucede en El Salvador y yo creo que claramente en ese sentido estamos mal. Y eso sin mencionar la falta de controles interorgánicos, que es una característica fundamental de la democracia”, explicó.

También advirtió que el Órgano Ejecutivo mantiene control sobre el Legislativo y el Judicial.

“Eso no debería pasar en El Salvador. A Bukele en la mañana se le ocurre una reforma legislativa y en la tarde ya la tiene aprobada; a Bukele en la noche se le ocurre que detengan a alguien porque hace memes contra el Gobierno y lo detienen. La concentración de poder nunca va a ser buena”, advirtió.

Por otra parte, Deleón reconoció la efectividad de las políticas de seguridad impulsadas por el presidente Bukele.

“El fenómeno de las pandillas estaba totalmente fuera de control. Las pandillas causaban sufrimiento a la población, tenían control territorial y cometían numerosos delitos. Nadie puede defender eso”, indicó.

“Era un mal que había que erradicar. Había que darle a la gente la tranquilidad y la seguridad de poder trabajar sin ser víctima de extorsiones y evitar la violencia que afectaba a niñas, adolescentes y jóvenes en las comunidades”, agregó.

Asimismo, afirmó que la estrategia de seguridad constituye el principal logro de la administración actual.

“Es el principal logro del Gobierno. Lo que yo señalo categóricamente es que sí, es cierto que logró erradicar a las pandillas”, aclaró.

“La extorsión afectaba a los transportistas y prácticamente toda la vida en El Salvador estaba siendo pisoteada por los pandilleros. Era una situación que se había salido de control y que ningún gobierno había logrado resolver”, indicó.

“Yo claramente considero que es algo positivo que ha sucedido durante el gobierno de Bukele: que finalmente se terminó con las pandillas”, sostuvo.

Sin embargo, la abogada señaló que diversos expertos en seguridad, tanto de Centroamérica como de Estados Unidos, consideran que el régimen de excepción podía justificarse en las primeras etapas del combate a las pandillas, pero que actualmente su continuidad resulta difícil de sostener.

“Hay una experta en seguridad de Stanford que ha dicho que el régimen de excepción era justificable en esa primera fase para retomar el control de los territorios. Pero si, según el mismo Bukele, las pandillas fueron controladas hace más de dos años, ¿por qué sigue solicitando a la Asamblea Legislativa que lo ratifique?”, cuestionó.

También se refirió a los casos que considera de prisión política en El Salvador, entre ellos los de Ruth López, Enrique Anaya y Fidel Zavala.

“Por ejemplo, el Comité de Familiares de Presos Políticos está registrando más de 80 casos de prisión política”, lamentó.

“Uno de los lemas era que ARENA actuaba como si fueran los dueños de la finca. Ahora solo cambió el dueño de la finca; ahora los Bukele son los dueños de la finca”, afirmó.

“Ahora es peor porque ya no hay reparto de cuotas como antes, sino que lo que dicen los Bukele es ley y nadie tiene el valor de contradecirlos. Y quienes se atreven a hacerlo se exponen a la cárcel o al exilio”, lamentó.

También criticó declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.

“Ya hemos escuchado, por ejemplo, a Ernesto Castro decir como presidente de la Asamblea Legislativa: ‘si no le gusta, váyanse’. Es decir, si no le gusta cómo están las cosas aquí, nadie lo tiene a la fuerza, váyanse”, recordó.

“Es muy triste que desde el Estado, a través del miedo, se conmine a la gente de esa manera y que públicamente se acepte la idea de que, si no le gusta la situación del país, debe marcharse. Considero que es un escenario muy lamentable”, concluyó.

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