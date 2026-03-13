México apoya propuesta para llamado a la paz en Medio Oriente

Compartir

Ciudad de México/Prensa Latina

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó el jueves su respaldo a una propuesta del mandatario de Colombia, Gustavo Petro, de realizar un comunicado junto con otros países para llamar a la paz ante el conflicto en Medio Oriente.

“Ayer (miércoles) hablé con el presidente Petro. Él nos planteó que pudiéramos hacer un comunicado junto con otros países de América Latina llamando a la paz y a la solución diplomática de pues en este momento lo que ocurre en Irán”, aseveró la jefa del Ejecutivo.

“Entonces, le dije que sí, que es importante siempre, y además ha sido la posición de México buscar la paz”, agregó la mandataria durante su habitual conferencia de prensa.

Señaló la importancia de “seguir trabajando por todos los medios para que haya paz y que cesen las hostilidades que afectan a todo el mundo, no solamente al Medio Oriente”.

Desde el 28 de febrero último, Israel y Estados Unidos llevan a cabo operaciones militares contra Irán, que causaron la muerte de cientos de personas.

En respuesta, la República Islámica lanzó misiles y drones hacia Israel, así como ataques contra bases e intereses estadounidenses en países árabes.

Luego del inicio del conflicto, Sheinbaum subrayó que México siempre abogará por la paz, y destacó que la política exterior de su país se sustenta en ocho principios establecidos en la Constitución, entre ellos, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.

Además afirmó que Naciones Unidas dejó de cumplir su labor y llamó a recuperar el papel de la política diplomática multilateral, en momentos en que “se imponen los países con mayor fuerza militar”, lo cual “no puede ser”, sostuvo la jefa del Ejecutivo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...