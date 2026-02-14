Operativo deja decomiso de drogas, dinero y vehículos vinculados al narcotráfico

Compartir

Redacción Nacionales

@DirioCoLatino

La Fiscalía General de la República (FGR), junto con la Policía Nacional Civil, realizó la madrugada de este viernes un operativo para detener a varios sujetos que presuntamente se dedicaban al narcotráfico.

Según las investigaciones realizadas por la FGR, la estructura opera internacionalmente. Uno de los principales proveedores de droga, era el guatemalteco Luis Alfredo Zuleta, asesinado en octubre del 2024 en Guatemala. “Zuleta coordinaba el ingreso de la droga con otro líder de la estructura llamado William Leiva Hernández, quien se encuentra cumpliendo condena en prisión por el delito de tráfico ilícito”, enfatizó el ministerio público fiscal.

Dentro de esta organización también participaban un médico y una enfermera que proveían medicamentos, que eran utilizados para adulterar la droga que distribuían, informó la FGR.

Las autoridades efectuaron varios allanamientos que dieron como resultado el decomiso de metanfetaminas, cocaína, marihuana, droga conocida como tusi y 108 cajas de medicamento controlado.

Además, se incautaron más de $20 mil en efectivo, varios automóviles de años recientes, dispositivos electrónicos y documentación que ayudará a robustecer las investigaciones.

Hasta el momento, los capturados son: Andrea Alejandra Santamaría; Raquel Elizabeth Mejía, Jonnathan Jacobo Marroquín, Verónica Santamaría Murcia, Glenda Yamileth Romero, José Rivera Hernández, Joel Osmín Rojas, Pedro Máximo López, José Edgardo Ávila y Elmer Nelson Peñate.

Todos serán procesados por los delitos de tráfico ilícito, cooperación en el delito de tráfico de drogas, agrupaciones ilícitas, cohecho activo y cohecho impropio, enlistó la PNC a través de su cuenta en X.

En otra noticia relacionada, la FGR y la PNC verificaron la destrucción de diferentes tipos de droga decomisada por las autoridades en diferentes sectores del país. Luego de verificar el peso y prueba de campo se determinó que son: 2,658.90 gramos de marihuana; 3675.91 gramos de cocaína; 32.113 gramos de metanfetaminas. La droga tiene un valor económico de $96,572.67

Me gusta esto: Me gusta Cargando...