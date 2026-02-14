Don Pilar del Castillo, poeta salvadoreño sufre grave enfermedad

Compartir

Por: Iván Escobar

Colaborador

Hablar de don Pilar del Castillo es hablar de un referente de la poesía y la declamación de nuestro país, también es hablar de dolor y sufrimiento de una vida que no ha sido tan placentera, pero que como él bien lo dice, el arte, la poesía lo salvó y lo llevó a disfrutar de todo, sin quejas ni lamentos. Escribiendo y declamando versos, su vida ha sido una constante en los últimos años.

Gilberto Cárcamo Marroquín, es su nombre de nacimiento, pero artísticamente se le conoce como “Pilar del Castillo”, en referencia a los grandes poetas clásicos europeos y de quienes aprendió la rima y el verso. Hoy, con casi 90 años, en junio de este año los cumple, don Pilar está viviendo desde finales de diciembre un quebranto de salud que lo tiene tumbado en una cama, y sin los recursos para poder enfrentar su tratamiento y necesidades.

Este hombre nacido en Guadalupe, San Vicente, en 1936, le conocimos en el año 2021, cuando llegó a un evento de homenaje al colega y también poeta salvadoreño Tomás Andréu, quien cumplía en esa oportunidad dos años de haber partido de este plano. A través del hermano de Andréu, Andy William Martínez, comenzamos a invitarle a recitales y encuentros culturales aquí en San Salvador.

El poeta, actualmente, reside en San Pedro Nonualco, departamento de La Paz. “Él siempre es el primero, en el círculo de poetas es siempre el primero en llegar, un ejemplo”, destaca Martínez, quien ha estado junto a don Pilar. Al igual que el poeta y escritor salvadoreño Héctor Dennis López, director de “Dos Alas Editorial”, quien ha sido un apoyo fundamental en la publicación y promoción de dos libros de don Pilar.

Y es que, en mayo de 2023, el escritor logró ver publicado su primera novela, la cual tituló “La miseria que arrastramos”, un escrito de dolor y sufrimiento, en el que el lector puede conocer el sufrimiento de este escritor, que por más de tres décadas estuvo injustamente en prisión, pero que, a partir de esa dura experiencia, y ya en libertad comprendió que el arte y la cultura son un camino ideal para apreciar la vida. Jamás dejó de escribir, sus poemas y narrativas, muchos se han perdido, pero “Dos Alas”, ha rescatada dos poemarios y dos novelas.

En diciembre de 2025, fue la última actividad cultural pública en la cual don Pilar participó, fue en la Universidad de El Salvador, invitado por el Movimiento Cultural Salvadoreño “Prometeo Liberado”, donde conversó y recitó su poesía, compartió su vida, y dijo que agradecía a la vida por todo, pero que no sabía hasta cuándo estaría con nosotros.

Muchos le animaron y agradecieron su labor cultural. Algo que él se llevó esa tarde a su casa, como el mayor tesoro recogido de su cosecha de vida.

Hoy, la vida ha cambiado para don Pilar. Este escritor de avanzada edad, con dificultades y achaques propios de su edad, enfrenta problemas de insuficiencia renal, rinitis, y lo último un derrame facial que lo mantiene postrado en cama, así lo confirmó hace unos días el periodista y escritor, Romeo Molina; anteriormente ya nos había informado también el poeta Héctor Dennis López.

Molina, a través de su Fundación “Poetas del Bien”, y con ayuda de algunas personas amigas mantiene vivo el trabajo solidario y acompañamiento a artistas y personas que viven en pobreza y sufren enfermedades graves, para aliviar un poco esa carga reúne recursos o medicamentos y alimentos, para llevarlos hasta los lugares más remotos, pero la ayuda no siempre llega, dice, “y las necesidades que uno encuentra son muchas…uno a veces se quiebra”, comenta el también periodista.

El periodista y escritor salvadoreño Romero Molina, en un video compartido en redes sociales sobre el caso de don Pilar, reitera que “ahora es el momento de desnudar el corazón, de obedecer a Dios y ayudar a nuestro compañero de letras para que pueda levantarse de esta cama y siga enriqueciendo la cultura de nuestro país con la pluma”.

Don Pilar es un referente cultural en esta localidad, de San Pedro Nonualco, y sabemos que quienes le conocemos es una persona íntegra, agradecida y muy humana. Por ello, reiteramos el llamado de ayuda para que el poeta y declamador siga cumpliendo su labor cultural, publicando sus textos, expresando su palabra.

Sabemos que muchos de nuestros artistas mayores que están sufriendo el abandono, no cuentan con atención médica oportuna, no tienen una pensión o seguro social, viven en la pobreza y marginación, por ello, el llamado tanto a las autoridades municipales como nacionales a atender las necesidades de estas personas, así como las de otros salvadoreños que sobreviven en medio de la marginación y la pobreza.

