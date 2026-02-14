Pérdidas de Chivo Wallet pudieron generar más de 700 mil empleos agrícolas

Compartir

El economista Juan José Ortiz aseguró que, las pérdidas de Chivo Wallet por la devaluación del bitcoin, estimadas en 300 millones de dólares, podrían haber sido utilizados para reactivar el sector agrícola. El economista señaló que, tomando como base el salario mínimo vigente en el sector servicios, se habrían podido generar alrededor de 733,855 empleos en el sector primario de la economía. Las declaraciones fueron brindadas durante el programa El Salvador Patria Querida, en la “Original Cadena Nacional”, conducido por Alex Carcelero.

Según los escasos datos publicados por autoridades, se habrían administrado cerca de 7,000 bitcoin, que en su momento representaban aproximadamente 750 millones de dólares. La criptomoneda alcanzó valores cercanos a 130 mil dólares y actualmente ronda los 65 mil, lo que implica una caída superior al 50%.

«El Bitcoin es un criptoactivo bastante volátil, bastante inestable, y esto tiene una explicación en la medida en que no está respaldado absolutamente en nada».

«Si partimos de que había 750 millones, podrían estar hablando actualmente de entre 375 y 400 millones de dólares en esa billetera manejada desde Casa Presidencial», dijo.

«El impacto de perder 300 millones en valor adquisitivo que tenía el Bitcoin implicaría la posibilidad de generar más de 700 mil empleos en el sector rural, tomando como referencia un salario de 408.80 dólares, que es el salario mínimo en el sector servicios», aseguró sobre el debilitamiento del criptoactivo.

El economista estimó que, si el cálculo se realizara utilizando el salario del sector agrícola, la cifra podría acercarse a los 752,000 empleos generados.

Ortiz afirmó que el bitcoin no ha generado empleo ni desarrollo. «Lejos de eso, lo único que hemos visto, según la misma información oficial, es gasto. Por ejemplo, cuando se anunció la compra de 100 millones en Bitcoin», explicó.

Ortiz recordó que para realizar una compra de 100 millones debió existir un decreto legislativo que facultara al Ministerio de Hacienda a efectuar una transferencia a Casa Presidencial, o un decreto que habilitara directamente al presidente. «El presupuesto actual de Casa Presidencial ronda los 190 millones, por lo que sería ingenuo creer que de ahí salieron 100 millones para esa compra», dijo.

Para el economista, la escasa transparencia en los procesos de compra genera serias dudas: «¿Quién autorizó comprar 100 millones en Bitcoin? El presidente no tiene esas facultades constitucionales directas. Lo lógico sería un decreto de refuerzo presupuestario o una transferencia desde otra institución», advirtió.

También señaló que una compra de esa magnitud es de carácter internacional y requeriría cotizaciones. «¿A quién se le compraron esos Bitcoin?»

Además, cuestionó si se generaron reportes de operaciones sospechosas, considerando que la ley contra el lavado de dinero no exonera a funcionarios públicos.

Por ello, lamentó que toda esa información no sea de carácter público.

«Se vendió la idea de que, al ser el primer país del mundo en reconocer el Bitcoin como moneda de curso legal, los inversionistas vendrían masivamente a El Salvador, se generaría empleo e inclusión financiera. Pero nada de eso ha ocurrido. Por eso la población debería hacerse esas preguntas básicas. Además, si ahora hay restricciones de organismos internacionales para no usar fondos públicos, surge otra pregunta: si el gobierno sigue comprando, ¿con qué recursos lo hace?»

«Al día de hoy, toda la información relativa al manejo del Bitcoin en el país está clasificada como confidencial y no tenemos acceso a ella, más allá de lo que publica en redes sociales Nayib Bukele. Incluso, se ha especulado que eliminó información relacionada con Bitcoin de sus publicaciones. El problema es que, hasta ahora, a la economía salvadoreña no le ha traído beneficios visibles. Más allá de los anuncios oficiales, yo voy a usar las cifras que él mismo ha publicado, porque no tenemos otra fuente».

«Los salvadoreños debemos hacernos tres preguntas fundamentales: primero, ¿he salido de la pobreza porque el gobierno compró 100 millones en Bitcoin? Segundo, ¿como jefe de hogar llevo más sustento a mi familia por esa inversión? Y tercero, ¿he conseguido empleo o mejorado mi empleo gracias a eso? Porque hasta ahora, el Bitcoin no ha generado empleo ni ha sacado a nadie de la pobreza. Aquí se vendió una idea similar a cuando se dolarizó la economía: que habría más competitividad, empleo y consumo. Pero décadas después, seguimos siendo de los países que menos inversión extranjera atraen y con menor crecimiento en Centroamérica».

Al final, más allá de ideologías,seamos de izquierda, derecha, keynesianos o marxistas, creo que pocas veces en la historia del país un tema había generado tanta coincidencia en que ha sido una política fallida, concluyó.

