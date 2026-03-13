El Salvador ha perdido $280 millones por las bajas del bitcóin

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Salvador ha perdido hasta hoy, 280 millones de dólares por la caída del valor Bitcoin, así lo manifestó el analista en criptoactivos Edwin Lima, quien en Encuentro con Julio Villagrán explicó el funcionamiento básico de esta moneda digital y analizó los posibles riesgos y motivaciones detrás de la política impulsada por el presidente Nayib Bukele.

Según Lima, el bitcoin es un activo digital creado mediante un algoritmo informático que funciona sin respaldo institucional o empresarial. A diferencia de las acciones de empresas tradicionales —que representan participación en compañías que producen bienes o servicios— el valor del bitcoin depende exclusivamente de la oferta y la demanda del mercado.

“El bitcoin no tiene una base productiva detrás. Su precio se determina por cuántas personas quieren comprarlo y cuántas quieren venderlo”, explicó el especialista.

Actualmente, el valor de una unidad de bitcoin ronda los 70 mil dólares. Con base en datos publicados por plataformas oficiales del propio gobierno, El Salvador posee más de 7,500 bitcoins. Sin embargo, debido a la volatilidad del mercado, el valor total de esa reserva ha variado significativamente en los últimos meses.

De acuerdo con el análisis presentado por Lima, en noviembre del año pasado las reservas de bitcoin del país alcanzaron un valor cercano a los 783 millones de dólares cuando el precio del activo estaba en uno de sus puntos más altos. Sin embargo, con la reciente caída del mercado, el valor estimado de esas mismas reservas ronda actualmente los 509 millones de dólares. Esto implicaría, según el experto, una disminución aproximada de 280 millones de dólares en el valor nominal de la inversión estatal.

La apuesta de largo plazo

Lima señaló que la estrategia gubernamental puede entenderse dentro de una corriente conocida en el mundo cripto como “maximalismo bitcoin”. Quienes sostienen esta visión creen que, a largo plazo, el bitcoin alcanzará precios extremadamente altos debido a su carácter limitado.

El diseño de la criptomoneda establece que solo existirán 21 millones de bitcoins en total. Esa escasez programada, según sus defensores, hará que el precio aumente conforme crezca la demanda.

“Los maximalistas creen que el bitcoin puede llegar a valer un millón de dólares o más. Bajo esa lógica, comprar ahora sería una inversión que en el futuro generaría enormes ganancias”, explicó.

En ese escenario hipotético, las reservas actuales del país podrían multiplicar su valor y convertirse en una herramienta para pagar parte de la deuda pública. Sin embargo, el especialista advirtió que ese resultado no está garantizado.

“El problema es que también puede ocurrir lo contrario. Si el precio cae o no alcanza esos niveles, el país podría asumir pérdidas importantes”, señaló.

Advertencias del FMI

Las compras continuas de bitcoin por parte del gobierno han generado preocupaciones en organismos financieros internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional.

El FMI ha recomendado en reiteradas ocasiones que El Salvador limite su exposición a criptomonedas, especialmente en el contexto de negociaciones para obtener financiamiento internacional.

Según Lima, la principal preocupación del organismo es el alto riesgo que implica utilizar fondos públicos en activos altamente volátiles.

“Las instituciones financieras internacionales piden disciplina fiscal. Cuando ven que un país con deuda elevada está invirtiendo en activos que pueden perder valor rápidamente, lo consideran un riesgo”, explicó.

El Salvador mantiene una deuda pública superior a los 34 mil millones de dólares, mientras enfrenta presiones fiscales en áreas como pensiones y financiamiento estatal.

Transparencia y control

Otro de los cuestionamientos recurrentes se refiere al manejo de las carteras digitales donde se almacenan los bitcoins del Estado.

Aunque el gobierno ha publicado direcciones de billeteras que permiten ver las transacciones en la cadena de bloques, el sistema mantiene un alto grado de anonimato sobre quién controla directamente los fondos.

“El diseño del bitcoin busca precisamente el anonimato. Podemos ver las transacciones, pero no necesariamente quién está detrás de ellas”, explicó Lima.

Uso limitado entre la población

A pesar de que en 2021 El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar bitcoin como moneda de curso legal, el uso cotidiano entre la población sigue siendo limitado.

El experto atribuye esta situación a dos factores principales: el desconocimiento técnico y la volatilidad del precio.

Cuando el gobierno lanzó la billetera digital estatal Chivo Wallet, cada usuario recibió un bono de 30 dólares en bitcoin. Sin embargo, muchos ciudadanos observaron que ese monto podía perder valor en cuestión de días debido a las fluctuaciones del mercado.

“Para alguien que vive con ingresos ajustados, no es viable tener dinero que hoy vale 30 dólares y mañana puede valer 10”, explicó Lima.

Por ello, aunque el país ha impulsado una narrativa internacional de adopción masiva de criptomonedas, en la práctica la mayoría de salvadoreños continúa utilizando el dólar para sus transacciones diarias.

