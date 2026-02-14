San Francisco Angulo resiste al intento de ingreso de maquinaria pesada

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Comunidad de San Francisco Angulo, en Tecoluca, San Vicente, vivió nuevamente momentos de tensión luego que delegados de la empresa CYEEMSAL intentaran ingresar la maquinaria que se encuentra a la entrada de la comunidad a la zona donde se pretende construir el relleno sanitario. La comunidad resistió y se lo impidió.

Durante la mañana de este viernes, la comunidad lanzó una alerta en redes sociales y a medios de comunicación, ya que la empresa estaba movilizando la maquinaria que se encontraba a la entrada de la comunidad. Según los habitantes, pretendían moverla a la zona donde se construye el relleno sanitario, el cual ha sido rechazado por la comunidad, ya que las consecuencias de este serían devastadoras.

“Estamos en la comunidad San Francisco Angulo, donde estamos alarmados porque están moviendo la maquinaria que el día 23 de diciembre pudimos detener; están viniendo a moverla sin ningún permiso, no quieren presentar nada, según están moviéndola para el área de terracería”, alertó una de las habitantes de la comunidad.

Radio Tehuacán, un medio comunitario de la zona, informó a través de un Live, que se pude presenciar la resistencia de la comunidad frente a la maquinaria pesada. Los delegados no brindaron palabras a la comunidad; intentaron ingresar sin mediar palabras, narró el periodista comunitario.

La comunidad aclaró que no pretenden obstruir el paso, por tal razón no bajaron la pluma. El habitante señala que únicamente no quieren que ingrese la maquinaria que llegaron a dejar en diciembre. “Aquí puede entrar y salir cualquier persona”, señaló René Alfaro.

Alfaro manifestó que realizar el relleno sanitario sería devastador para la zona. «Nosotros luchamos por la vida, por la salud, por el medio ambiente, por la salud de nuestros niños y ancianos», a la vez, pidió a las autoridades competentes que se hicieran presentes para que les ayuden y apoyen en su lucha; en este caso a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

De hecho, la misma PDDH, en 2018, emitió una resolución donde dio medidas cautelares a fin de suspender la construcción del relleno sanitario. En las investigaciones de la institución, se determinó que el espacio no era adecuado para la construcción de un relleno sanitario y recomendó a la Asociación de Municipios de los Nonualcos que se abstuviera de hacer todo tipo de obra física, ya sea con maquinaria pesada o manual.

La empresa CYEEMSAL y la Asociación de Municipios Los Nonualcos han continuado con las obras, incluso, han generado amenazas e intimidaciones contra la gente de la comunidad, ya que han colocado un rótulo donde enlista varios artículos del Código Penal con el fin de criminalizar la lucha.

“No queremos este relleno sanitario por muchas razones, tenemos una calle demasiado angosta, el paso de los camiones en medio de la comunidad sería algo devastador, la escuela está a la orilla de la calle; los lixiviados (líquido putrefacto que sale de la comprensión de la basura) cayendo por la calle, el mal olor que se sentiría, la basura regada”, enlistó Alfaro en un video proporcionado por Radio Tehuacán.

En síntesis, la construcción del relleno sanitario y su ejecución convertirían a San Francisco Angulo “en una comunidad no apta para vivir”. “Pretenden condenar a nuestras generaciones por 50 años; serían condenadas a vivir entre medio de la basura por muchos años, sería devastador para nuestras familias, nuestros niños principalmente”, denunció Alfaro.

Alfaro considera que además, deben de haber estudios de impacto ambiental si se pretende construir el relleno sanitario; pero la empresa no lo ha presentado, tampoco consultó con la comunidad para ejecutar el proyecto.

Alfaro enfatizó que no se opone a un relleno sanitario como tal, sino que se opone que se haga en San Francisco Angulo. Lo correcto, planteó es “buscar áreas donde pudieran hacerlo, buscar unos sectores lejos de poblaciones humanas, por lo tanto, nosotros pedimos que no construyan este relleno sanitario en San Francisco Angulo”.

La comunidad ha presentado diversos escritos a diversas instituciones; entre ellas a la Alcaldía de San Vicente Sur, a la Asociación de los Nonualcos; al Juzgado Ambiental de Santa Tecla, a la PDDH, a la Corte Suprema de Justicia e incluso a la misma Casa Presidencial, pero no han sido escuchados y no han tenido respuestas.

“A pesar de todo lo que se ha hecho y lo que todavía nos falta por hacer, nosotros seguimos en la comunidad en resistencia para evitar que construyan este relleno sanitario por el derecho a la paz, a la salud, a la vida y a vivir en un medio ambiente sano”, concluyó Alfaro.

Durante la tarde, los habitantes de San Francisco Angulo se colocaron a la entrada de la comunidad como forma de resistencia para evitar que ingrese una maquina a la zona del relleno sanitario. A la comunidad llegó personal policial.

