Denuncian contaminación de aguas en Tecoluca atribuida al CECOT

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Saúl Méndez

Colaborador

El Movimiento por la Defensa de la Tierra y Recursos Naturales de Tecoluca denunció recientemente la contaminación de las aguas atribuida al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT).

Según la organización, el recinto estaría afectando las quebradas de la zona aledaña a San Francisco Angulo, entre ellas Angulo, El Obraje y El Limo. Asimismo, advirtieron sobre el riesgo que enfrenta el río Salamar, considerado el único afluente aún limpio, ante posibles impactos derivados del proyecto de relleno sanitario impulsado por la Asociación de Municipios Los Nonualcos.

César Cañas, vocero del movimiento, alertó que la comunidad de San Francisco Angulo ya no puede consumir el agua de sus pozos, los cuales fueron perforados con recursos propios, debido a la contaminación generada por el CECOT. Indicó que el líquido presenta actualmente altos niveles de bacterias.

“Tras realizarse análisis, se ha comprobado esta situación. Ahora, los habitantes de San Francisco Angulo deben comprar agua para consumo. Además, el agua que utilizaban para el riego de sus cultivos está altamente contaminada con desechos humanos”, explicó.

Según Cañas, los campesinos y campesinas riegan sus cultivos en condiciones insalubres, ya que las quebradas transportan heces fecales, lo que constituye un foco de contaminación. Esta situación también afecta la comercialización de los productos agrícolas, debido a que las comunidades evitan adquirirlos al conocer su origen, impactando directamente la economía local.

En la zona habitan alrededor de 430 familias. Sin embargo, a lo largo del recorrido del río Salamar se ubican aproximadamente 20 comunidades, lo que implica una afectación directa a más de 26,000 habitantes del distrito de Tecoluca.

Cañas también se refirió al proyecto de relleno sanitario que se pretende construir en San Francisco Angulo, el cual ha cobrado notoriedad por la resistencia de la comunidad.

“A partir del 16 de febrero se registró una incursión policial de más de 100 agentes en la comunidad, una acción dirigida contra una población vulnerable”, recordó Cañas.

“Observamos a la Policía Nacional Civil, surgida de los Acuerdos de Paz, resguardando la maquinaria de una empresa extranjera. Actualmente, en la zona donde opera la empresa CYEEMSAL se mantiene un fuerte dispositivo militar, que lejos de brindar seguridad genera temor entre la población”, denunció.

“Existe el miedo de que puedan ocurrir represalias o acciones que vulneren los derechos de la comunidad”, afirmó.

La comunidad ha denunciado que, tras el ingreso de maquinaria, la degradación ambiental en la zona ha aumentado significativamente. Según sus estimaciones, se han talado alrededor de 10 manzanas de terreno, y advierten que la afectación podría alcanzar hasta 200 manzanas.

“Se trata de un territorio que funciona como un pulmón ambiental para Tecoluca y el departamento de San Vicente. Además, es un territorio que consideramos sagrado, ya que allí se encuentran osamentas de personas de San Francisco Angulo que fueron asesinadas durante el conflicto armado”, explicó Cañas.

En esta comunidad ocurrieron varias masacres. Dos de ellas han sido investigadas: la masacre de San Francisco Angulo, ocurrida el 25 de julio de 1981, con 45 víctimas, de las cuales se recuperaron 30 osamentas; 14 no fueron encontradas y se reporta una persona sobreviviente.

También está la masacre de Lomas de Angulo, ubicada en la zona donde actualmente se construye el relleno sanitario y se realizan trabajos de terracería. En este caso se registraron 30 víctimas, de las cuales se recuperaron 10 osamentas.

“Sin embargo, existen otras masacres en la zona que no han sido investigadas ni han sido objeto de procesos de exhumación”, detalló Cañas.

“Tecoluca es un territorio de memoria, marcado por la violencia del pasado. Se registran alrededor de 52 masacres solo en el actual distrito de Tecoluca”, añadió.

“Consideramos que la Fiscalía ha sido negligente en la investigación de estos hechos. En 2018, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos emitió una resolución a favor de la comunidad de San Francisco Angulo, en la que exigía a la Fiscalía continuar las investigaciones por crímenes de lesa humanidad”, manifestó.

La Procuraduría también solicitó a la Asociación de los Nonualcos abstenerse de realizar obras en la zona donde actualmente se construye el relleno sanitario, y al Ministerio de Medio Ambiente priorizar el derecho a la vida, a la salud y a un medio ambiente sano.

“Sin embargo, esta resolución no ha sido atendida por las instituciones del Estado, las cuales consideramos que responden a intereses del actual gobierno”, afirmó.

Asimismo, indicaron que han presentado demandas y escritos ante diversas instancias, entre ellas la Cámara Ambiental, el Juzgado Ambiental, la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte de Cuentas y la Alcaldía de San Vicente Sur. No obstante, señalan que ninguna ha brindado una respuesta efectiva para salvaguardar los derechos de la comunidad de San Francisco Angulo.

Además, en Tecoluca persisten otras problemáticas, como el monocultivo de caña de azúcar. El distrito cuenta con alrededor de 16,000 manzanas dedicadas a este cultivo, lo que ha desplazado la producción de alimentos básicos y hortalizas.

“También se registra una extracción indiscriminada de agua, altos niveles de contaminación y un incremento de enfermedades como la insuficiencia renal, sin que exista una atención adecuada en el sistema de salud pública, el cual calificamos como deficiente”, señalaron.

“Por ello, expresamos nuestra solidaridad con las luchas de otros territorios y hacemos un llamado a la unidad para defender nuestros recursos”, agregaron.

“Debemos evitar que las políticas del actual gobierno conviertan a nuestras comunidades en zonas de sacrificio. Esto solo será posible mediante la organización y la lucha colectiva”, concluyó.

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