¡Clásico nacional en la final!: FAS y Águila van por el título del Clausura 2026

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La gran final del torneo Clausura 2026 tendrá una nueva edición del clásico nacional, luego de que FAS aseguró su clasificación y se citará con Águila en el partido más importante del campeonato, donde solo uno podrá levantar el título y coronarse como campeón del fútbol salvadoreño.

En un encuentro con muchas sensaciones y antes del descanso, Municipal Limeño cometió una infracción dentro del área que le permitió a Rafael Tejada empatar la serie 1-1 desde el punto penal. El dorsal 7 de los tigrillos ejecutó con precisión para igualar el marcador global y devolverle la esperanza al conjunto santaneco, que hasta ese momento no encontraba la fórmula para alcanzar la final.

El momento decisivo llegó al minuto 69, cuando Edgar Medrano aprovechó un desajuste en el conjunto cuchero y firmó un gol inolvidable que cambió por completo el rumbo del encuentro. La anotación golpeó a Limeño y fortaleció a FAS, que manejó el cierre del partido y terminó celebrando ante su afición el boleto a la gran final.

Cabe recordar que Municipal Limeño había tomado ventaja en el partido de ida disputado en Santa Rosa de Lima, gracias a un gol de Erik Correa al minuto 59. Aunque la diferencia fue mínima, representó una ventaja importante para el cuadro oriental, que no logró ampliar la cuenta en casa y terminó pagando caro la falta de contundencia en el duelo de vuelta.

Águila elimina al campeón vigente del fútbol salvadoreño

El CD Águila se convirtió en el primer finalista del torneo Clausura 2026 tras imponerse en la tanda de penales a Luis Ángel Firpo en el estadio Sergio Torres Rivera de Usulután. El conjunto emplumado sacó provecho de su efectividad desde los once pasos y de la destacada actuación del guardameta Benji Villalobos.

Pese a la derrota 2-1 sufrida en el partido de ida en el estadio Juan Francisco Barraza, en San Miguel, el equipo dirigido por el argentino Santiago Davio logró recomponerse y selló su clasificación a la final, desatando la alegría de su afición.

Con un gol de desventaja en el marcador global, Águila encontró el empate de la serie (2-2) al minuto 48 por medio de Federico Andrada en Usulután, quien reavivó la ilusión migueleña. El boleto al duelo por el título se definió desde el punto penal, donde Andrada, Tomás Granitto, Ronald Rodríguez, Gregori Díaz, Jairo Martínez y Stiven Dávila mostraron sangre fría y no fallaron sus ejecuciones.

Por el lado de Firpo, convirtieron Marcelo Ferreira, Lizandro Claros, Wilber Arizala, Diego Flores y Mauricio Cerritos. Sin embargo, Lucas Dos Santos erró su disparo, pese a que tuvo una segunda oportunidad luego de que el árbitro ordenara repetir el cobro.

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