Águila: Primer finalista del Clausura tras vencer a Firpo en penales

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Águila se confirma a la gran final de torneo Clausura 2026 luego de vencer a Luis Ángel Firpo en la tanda de penales y esperará a qué se defina su rival de la serie de FAS y Municipal Limeño.

El cuadro aguilucho empató la serie 2-2, –luego de la derrota de 2-1 que sufrió en San Miguel–, a los 48′ del marcador en Usulután, en un robo de balón para Federico Andrada, el dorsal #9 de Águila mandó el gol para mantener vivo el sueño de la final.

Los jugadores que marcaron en la tanda de penales para Águila fueron Federico Andrada, Tomas Granito, Ronal Rodríguez, Gregori Díaz, Jairo Martinez, y Stiven Dávila y, para Firpo marco, Ferreira, Lizandro Claros, Arizala, Diego Flores, Cerritos, y falló Lucas Dos Santos.

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