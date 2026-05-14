Firpo golpea 2 a 1 al Águila en San Miguel, pero queda abierta la serie

Compartir

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Firpo rescató una valiosa victoria en un dramático cierre en San Miguel, tras imponerse 2-1 sobre Águila en un partido marcado por dos penales por errores de ambos equipos. A pesar de la ventaja pampera, la serie continúa abierta y el boleto a la final se definirá este fin de semana en Usulután.

Los emplumados y el cuadro pampero evidenciaron desde el primer minuto sus intenciones de tomar ventaja en la serie. Ambos equipos generaron llegadas; así, apenas cinco minutos de iniciado el partido en el estadio Juan Francisco Barraza, se vio un arranque dinámico y de mucha intensidad.

De forma temprana, los emplumados sufrieron una baja sensible con la salida de Santos Ortiz por lesión. El dorsal 12 de los migueleños chocó de frente con el arquero de los toros, Felipe Amaya, cuando intentaba controlar un balón largo en la frontal del área, acción que lo obligó a abandonar el partido.

Sobre los 24’, Águila no pudo sacar provecho de un tiro libre cobrado por Tomás Granitto. El arquero pampero, Felipe Amaya, despejó el esférico y dejó la pelota suelta dentro del área, pero Stiven Dávila no logró enviarla al fondo de la red ante el bloqueo de Wilber Arizala, quien mantuvo el marcador sin goles antes de la media hora del encuentro.

A los 35’, Joel Turcios encontró la pelota sobre la banda y condujo hasta la frontal. El volante encaró a Amaya y sacó un disparo que buscaba abrir el marcador, pero terminó desviado cerca del segundo poste de los toros.

Los naranja y negro volvieron a intentarlo a los 40’ con una diagonal de Joel Turcios para Federico Andrada, quien quedó en una posición inmejorable. Sin embargo, el delantero no logró definir con precisión y su remate se escapó por encima del travesaño, negando el gol para los locales.

Penal en el Barraza. Águila cometió un error que terminó pagando caro cuando el capitán Tomás Granitto derribó al dorsal 10 de Firpo, Víctor García, al intentar despejar una pelota dentro del área. Tras la acción, el árbitro salvadoreño Iván Barton decretó la pena máxima y Cristian Gil fue el encargado de ejecutar el disparo y adelantar a los toros en San Miguel antes del descanso.

En el primer tiempo, Águila se mostró superior a su rival: controló el partido, generó espacios y buscó aprovechar las jugadas a balón parado, una de sus principales fortalezas en encuentros anteriores.

Firpo, por su parte, mostró destellos iniciales con Víctor García y Nelson Díaz, quienes intentaban hacer daño por las bandas; sin embargo, con el paso de los minutos el cuadro pampero perdió claridad. Aun así, supo aprovechar el error de los locales para ganar confianza en territorio ajeno.

En la segunda parte, Águila estuvo cerca de igualar el marcador y revertir la desventaja. La acción nació de un pase en diagonal desde la banda que terminó con un remate de los locales, pero el travesaño les negó el primero en casa. Con la pelota aún en juego, apareció un cabezazo dentro del área que tampoco logró convertirse en gol.

A los 62’, los toros buscaron ampliar la ventaja sobre la meta de Benji Villalobos. Lucas Dos Santos filtró un pase hacia la frontal para Cristian Gil, autor del único tanto hasta ese momento, pero el atacante no logró conectar de forma correcta y desperdició la oportunidad del segundo.

Penal para Águila. La serie dio un giro dramático tras el error de Firpo provocado por una acción de Eduardo Vigil dentro del área, quien derribó a un jugador local y provocó la pena máxima. La infracción le costó la ventaja parcial a los visitantes y complicó el panorama de cara al partido de vuelta. Federico Andrada no perdonó a Felipe Amaya y envió el 1-1 al fondo de la red pampera.

Sin embargo, Firpo rescató la ventaja mínima en el Barraza y dejó todo abierto para definirse en Usulután. Un balón parado dentro del área se convirtió en la oportunidad más importante para los visitantes, que aprovecharon una pelota suelta entre la multitud en el área chica para marcar el 1-2 definitivo y llegar con ventaja al encuentro de vuelta en casa.

Este jueves 14 de mayo se disputará la segunda semifinal del Clausura, con la visita de FAS a Municipal Limeño en Santa Rosa de Lima. El conjunto tigrillo buscará sacar ventaja para llegar con mayor tranquilidad al estadio Óscar Quiteño, donde espera sellar su clasificación a la final, aunque todo dependerá también de lo que proponga el cuadro oriental.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...