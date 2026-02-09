El Inter FA y Firpo no sueltan la cima del Clausura y comparten liderato

El Inter FA y Firpo se mantienen líderes del Clausura luego de la jornada 6, donde ambos equipos con la misma cantidad de unidades, sentenciaron su cuarta victoria a costa de Isidro Metapán y Fuerte San Francisco, respectivamente.

El Inter FA goleó 3-0 al Isidro Metapán en el Jorge “Calero” Suárez, con la actuación estelar de Emerson Mauricio, autor del triplete que le dió la victoria y permitió el alargue del liderato en el Clausura. El primero llegó a los 11’, luego a los 59’ convirtió el segundo desde la vía penal y el último lo ejecutó a los 62’ para darle la victoria al equipo.

Firpo es otro equipo que tampoco quiere bajarse de la cima, y es que el equipo de Usulután se quedó con los tres puntos de la fecha a costa de el Fuerte San Francisco, que llegó a la “Caldera del Diablo” en busca de la victoria, pero se fue con la manos vacías. El único tanto del encuentro estuvo a cargo de Diego Ortiz a los 33’.

El Águila sacó un resultado rebuscado en el Juan Francisco Barraza ante Municipal Limeño, pero sobre el final del encuentro se quedó con la victoria gracias al golazo de Marcelo “El chiqui” Díaz con un pelotazo desde fuera del área sobre los 24’, que dejó al equipo entre los primeros tres lugares de la tabla.

Los albos del Alianza no tuvieron piedad de Hércules y lo golearon 4-1 en el estadio Cuscatlan. El primero lo sentenció el brasileño Gustavo Moura a los 17’, le siguió Enrico Dueñas a los 38’, y los 45’+2 lo volvió a hacer para darle el tercero a los blancos, y el argentino Matías Steib selló el cuarto en la red de Hércules. Para los rivales marcó Luis Vásquez.

Cacahuatique le propinó la tercera derrota a Platense, a domicilio, con el gol prematuro de Alesson Ferreira a los 3’, que le dió los tres puntos y la primera victoria al equipo cafetero que aún cuenta con un partido pendiente de cara a la séptima jornada del Clausura.

La sexta jornada del torneo Clausura 2026 dejó al Inter y a Firpo como líderes con título compartido, tras concretar 14 unidades con 6 partidos jugados, 4 victorias y 2 empates. Le sigue Águila con 12 puntos, Alianza con 10, Metapán con 8, Limeño con 6, Cacahuatique y Hércules con 5, Platense con 4 y Fuerte con 3.

