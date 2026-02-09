Real Madrid mantiene la presión sobre el Barcelona en fútbol español

Valencia, España/Prensa Latina

El Real Madrid mantuvo este domingo la fuerte presión sobre el Barcelona en la Liga española de fútbol, tras batir 2-0 al Valencia en la jornada 23.

Álvaro Carreras adelantó a los blancos al minuto 65 en una jugada aislada que fabricó solo, al aprovechar que la zaga rival se encontraba dentro de su área y ya en los últimos instantes apareció el francés Kylyan Mbappé (90+1) para sentenciar el encuentro.

El conjunto merengue llegó a 57 puntos y volvió a situarse a uno del Barça, ganador el sábado al Mallorca por 3-0 en el Camp Nou.

Atlético de Madrid, tercero del torneo, sucumbió por 0-1 ante el Real Betis, con un golazo del brasileño Antony Matheus dos Santos al minuto 28, en el estadio Metropolitano.

En los otros partidos dominicales, el Athletic de Bilbao aventajó al Levante por 4-2 en un frenético final en San Mamés, con dos dianas de Gorka Guruzeta (m. 29 y 34) y una de Nico Serrano (86) y Robert Navarro (90+6), el Sevilla empató 1-1 ante el Girona en el Sánchez Pizjuán sobre la bocina y el Getafe batió 2-0 al Alavés en Mendizorroza.

