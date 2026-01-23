Barcelona avanza, Real Madrid virtualmente clasificado

Compartir

Madrid/Prensa Latina

Por Fausto Triana

Tiene margen de mejora y derrotar al Slavia Praga, dio aliento al Barcelona, que hoy avanza en su afán de pasar de forma directa a octavos en la Champions League de Fútbol.

A falta de una jornada para terminar la primera fase clasificatoria, el Real Madrid puede considerarse virtualmente con el boleto, tercero con 15 puntos y su próximo partido contra el Benfica el miércoles 28 de enero.

Los merengues solventaron con holgura su compromiso ante el Mónaco, al que golearon 6-1, mientras el Barcelona (ahora con 13 puntos), se impuso con cierto susto al Slavia Praga 4-2.

Fue un comienzo complicado en la fría capital checa, cuando los anfitriones se adelantaron a los 10 minutos y luego Robert Lewandowski anotó en portería propia a los 44.

Empataría a los 42 Fermín López y Dani Olmo a los 63, Lewandowski a los 70, pondrían cifras definitivas. El Barça terminará esta etapa del torneo ante del Copenhague, aparentemente llevadero.

No pudo el Atlético de Madrid (13 puntos) con el Galatasaray con empate 1-1 y un próximo contrincante la próxima semana de respeto, el club noruego Bodo Glimt, verdugo del Manchester City 3-1 el martes.

Por otro lado, por fin sacó a relucir su casta de equipo batallador el Athletic de Bilbao, prácticamente eliminado de la competición, pero por aquello del orgullo, se reivindicó al doblegar al Atalante 3-2.

La paradoja del Villarreal en Champions, cuando adelanta una liga española notable, volvió a cumplirse con un revés contra el Ajax 1-2.

Justamente el submarino amarillo será un medidor importante para el Real Madrid este sábado, en un partido que dirá si por fin la “casa blanca” recupera sensaciones con su nuevo entrenador, Alvaro Arbeloa, o lo del Mónaco fue un espejismo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...