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Barcelona reafirma primera posición en Liga española de fútbol

Redacción Nacionales 23 abril, 2026 Nacionales Comentarios desactivados en Barcelona reafirma primera posición en Liga española de fútbol 260 Vistas

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Barcelona, España/Prensa Latina

El Barcelona reafirmó el miércoles su primera posición en la Liga española de fútbol, con un triunfo de 1-0 ante el Celta de Vigo por la jornada 33 en el estadio Spotify Camp Nou.

La estrella Lamine Yamal de penalti en el minuto 40 otorgó a los catalanes los tres puntos del encuentro.

Yamal sufrió una lesión y abandonó el campo en el descuento de la primera mitad (45+3) para ser reemplazado por Rony Bardghji y el portugués Joao Cancelo, defensor de los catalanes, también tuvo un percance en el 22 y lo sustituyó Alejandro Balde.

Con esta victoria, el Barcelona elevó su puntuación a 82 unidades en la cima de la tabla y nueve de ventaja sobre el Real Madrid, segundo clasificado, y el Celta de Vigo quedó con 44 rayas en el séptimo lugar.

El Elche derrotó 3-2 a Atlético de Madrid y abandonó la zona de descenso al aprovechar los momentos claves y las debilidades defensivas del combinado colchonero.

Un doblete del portugués André Silva en los minutos 33 y 75, el primer tanto de penal, y una diana del austríaco David Affengruber (18) dieron el éxito al equipo conducido por Eder Sarabia.

Para el plantel capitalino, cuarto del campeonato, perforó las redes el argentino Nicolás González por partida doble (m. 10 y 34).

En el otro compromiso del día, el Getafe, sexto del certamen, batió a la Real Sociedad (octava), con un gol en propia puerta de Jon Gorrotxategi (minuto 29).

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