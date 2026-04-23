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Norway's Casper Ruud serves to Britain's Jack Draper during their 2025 ATP Tour Madrid Open tennis tournament singles final match at the Caja Magica in Madrid, on May 4, 2025. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) (Photo by OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images)

Tenis latinoamericano con jornada positiva en Masters de Madrid

Redacción Nacionales 23 abril, 2026 Nacionales Comentarios desactivados en Tenis latinoamericano con jornada positiva en Masters de Madrid 236 Vistas

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Madrid/Prensa Latina

El tenis latinoamericano tuvo el miércoles una jornada positiva en la primera ronda de individuales del Masters 1000 de Madrid, al cosechar cinco victorias y sufrir solo un revés.

En la competición masculina salieron por la puerta ancha, el chileno Alejandro Tabilo, el argentino Thiago Tirante y el peruano Ignacio Buse, y por la justa femenina, la argentina Solana Sierra y la colombiana Emiliana Arango.

Tabilo aventajó al francés Valentin Royer, Tirante eliminó al español Roberto Bautista, en ambos con marcador de 6-2 y 6-4, Buse batió al francés Adrian Mannarino por 6-4 y 6-2, Sierra venció a la ucraniana Dayana Yastremska con un doble 7-6 (12/10 y 10/8) y Arango superó a la australiana Talia Gibson en dos sets (6-3 y 6-2).

La única derrota de América Latina correspondió al argentino Francisco Comesaña, quien perdió ante el checo Tomás Machác por 6-3, 6-7 (3/7) y 3-6.

En la segunda fase, Tabilo enfrentará al checo Jirí Lehecka, cabeza de serie número 11, el viernes, Tirante al estadounidense Tommy Paul (15 preclasificado), Buse al francés Arthur Fils, Sierra a la polaca Magdalena Frech y Arango a la checa Linda Nosková (13 favorita).

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