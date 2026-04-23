Tenis latinoamericano con jornada positiva en Masters de Madrid

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Madrid/Prensa Latina

El tenis latinoamericano tuvo el miércoles una jornada positiva en la primera ronda de individuales del Masters 1000 de Madrid, al cosechar cinco victorias y sufrir solo un revés.

En la competición masculina salieron por la puerta ancha, el chileno Alejandro Tabilo, el argentino Thiago Tirante y el peruano Ignacio Buse, y por la justa femenina, la argentina Solana Sierra y la colombiana Emiliana Arango.

Tabilo aventajó al francés Valentin Royer, Tirante eliminó al español Roberto Bautista, en ambos con marcador de 6-2 y 6-4, Buse batió al francés Adrian Mannarino por 6-4 y 6-2, Sierra venció a la ucraniana Dayana Yastremska con un doble 7-6 (12/10 y 10/8) y Arango superó a la australiana Talia Gibson en dos sets (6-3 y 6-2).

La única derrota de América Latina correspondió al argentino Francisco Comesaña, quien perdió ante el checo Tomás Machác por 6-3, 6-7 (3/7) y 3-6.

En la segunda fase, Tabilo enfrentará al checo Jirí Lehecka, cabeza de serie número 11, el viernes, Tirante al estadounidense Tommy Paul (15 preclasificado), Buse al francés Arthur Fils, Sierra a la polaca Magdalena Frech y Arango a la checa Linda Nosková (13 favorita).

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