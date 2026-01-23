Firpo empata, pero no suelta el liderazgo del Clausura

Redacción Deportes

@Diario Co Latino

Luis Ángel Firpo empató ante el Zacatecoluca en la segunda fecha del Clausura 2026, al igualar por la mínima y repartir puntos en el estadio Sergio Torres Rivera. A pesar del resultado, los usulutecos no soltaron el liderazgo de la tabla de posiciones.

Sobre los 46’ del partido, los toros cedieron espacio al equipo rival, para que Edson Escobar rompiera el marcador sin goles y le diera la ventaja a Zacatecoluca. A pesar de eso, el cuadro pampero supo rescatar el empate gracias a la acción de Herson Rodríguez, que selló el 1-1 a los 73’.

Isidro Metapán incendió el ‘Calero’ Suárez al golear 4 a 2 a Águila, en un partido donde Steven Guerra, el ‘Chiqui’ Villar, Gustavo Machado y Jonathan Urrutia fueron protagonistas del marcador de los jaguares. Para los emplumados marcaron Joel Turcios y Ricardo Villatoro.

Alianza y Cacahuatique replicaron el 1-1 en Chapeltique. Los blancos dejaron escapar los tres puntos que les concedía el gol de Harold Osorio a los 50’, con el gol de Alesson Ferreira a los 85’ a favor de los migueleños.

Por su parte, FAS llegó al Cuscatlán para llevarse los tres puntos en calidad de visitante ante Hércules, que no tuvo oportunidad ante los goles de Yan Maciel y Edgar Medrano para el cuadro tigrillo.

El Inter FA golpeó 2-0 al Fuerte San Francisco en las Delicias y Municipal Limeño sacó la victoria a costa de Platense tras derrotarlo 1-0 como visitante.

Firpo, a pesar del empate por la mínima, continúa a la cabeza de la tabla de posiciones con 4 unidades, lo siguen FAS, Isidro Metapán y Cacahuatique con la misma cantidad.

