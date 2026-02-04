Barcelona plácido, desde la barrera en Copa del Rey

Compartir

Madrid/Prensa Latina

Por Fausto Triana

Luego de solventar su duelo contra el Albacete 2-1, el Barcelona mira hoy plácido los toros desde la barrera en cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol de España.

Aunque el marcador fue apretado, el Barça hizo los deberes con goles de Lamine Yamal a los 38 minutos y de Ronald Araujo a los 56. Tal vez en los finales, el exceso de confianza abrió las puertas al tanto del combativo Albacete de Javier Moreno a los 87.

Los de Hansi Flick deberán esperar ahora por los resultados de los choques de hoy, entre los vascos del Alavés y la Real Sociedad, y del Valencia frente al Athletic de Bilbao. En tanto el jueves, se verán las caras el Betis y el Atlético de Madrid.

Al cierre de los cuartos de final, el viernes será el sorteo para las semifinales a dos partidos de la próxima semana. Las fechas serán del 10 al 12 de febrero la ida, y la vuelta del 3 al 5 de marzo.

En una temporada que parece accesible para los azulgrana, la Copa del Rey sería el primero de los trofeos más codiciados cada año, contando LaLiga de España y la Champions League.

De todos modos, los culés ya tienen en sus vitrinas la Supercopa de España y por el empuje de Yamal, Lewandowski, Raphinha, Pedri González, Fermín López y Ferrán, marcha por buen camino.

Entre los restantes en liza en Copa del Rey, el más necesitado probablemente sea el Atlético Madrid. Un alicaído Diego Simeone acaba de confirmar que sus perspectivas de luchar por LaLiga son escasas por no decir remotas.

Con una plantilla renovada, pero que no surtió efecto, ahora se refuerza con el atacante nigeriano Ademola Lookman, buscando más pólvora de cara al gol, con el noruego Alexander Sorloth de líder y el argentino Julián Alvarez con la pólvora mojada.

Le toca a los colchoneros el contrincante más duro, un Betis de Sevilla en gran estado de forma y aparentemente listo para disputar el cetro. Más parejo se antoja el duelo Alavés-Real Sociedad, lo mismo que el Valencia ante el Athletic de Bilbao.

