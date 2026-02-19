RFEF ficha el 18 de abril para disputar la final de la Copa del Rey

Saúl Martínez

Corresponsal

Una vez más, llega a la provincia Ibérica la final de la Copa del Rey, ésta se llevará a cabo el sábado 18 de abril, así lo anunció la Real Federación Española de Fútbol.

La fecha que en un inicio se trazó para el 25 de abril, fue analizada en un cambio, ya que Sevilla, España en la semana del 20 al al 25 de dicho mes celebra su tradicional Feria de abril, lo que significaría un caos en términos logísticos.

«A falta de dilucidar durante las próximas semanas qué dos equipos obtendrán su billete para poder disputarla, la gran fiesta del fútbol español dispone ya de fecha oficial para su celebración: sábado 18 de abril a partir de las 21:00, hora peninsular», indicó la RFEF.

Sevilla tiene todos los requisitos para albergar por séptimo año consecutivo el encuentro del que saldrá el vencedor de la competición con más historia del fútbol español.

El cambio de fecha facilitará el desplazamiento de los aficionados, garantizando el apoyo a los equipos finalistas y el colorido en las gradas característico de un gran espectáculo. Para la Real Federación está temporada será la primera en la centenaria historia del torneo que la Copa del Rey Mapfre viva su desenlace un día 18 de abril, marcado ya como una de las grandes fechas de esta apasionante temporada deportiva.

