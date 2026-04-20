Manifestación de apoyo a Cuba en Madrid

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Madrid/Prensa Latina

Centenares de personas participaron el domingo en una manifestación de apoyo a Cuba y en contra del bloqueo de Estados Unidos, en un recorrido por zonas del centro de Madrid.

Desde la glorieta de Atocha hasta la Plaza de la Provincia, a un costado de la Plaza Mayor, tuvo lugar la marcha en la que se entonaron canciones, consignas y se exhibieron carteles reclamando el cese de la hostilidad de la Casa Blanca con la isla caribeña.

El Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba (MESC) en España, impulsó la convocatoria bajo el lema “Por el fin del bloqueo de Estados Unidos a Cuba”.

Se sumaron a la iniciativa las 69 asociaciones y colectivos solidarios en todo el territorio español, que marcharon ordenadamente por calles de Madrid hasta detenerse en los umbrales del Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España.

La manifestación se enmarca dentro de la campaña de emergencia lanzada por el MESC bajo el lema “Contra el Bloqueo de EEUU, Energía para Cuba”, activa hasta el 30 de abril.

Igualmente, los organizadores destacaron la coincidencia este 19 de abril con el aniversario de la victoria de Playa Girón, una fecha emblemática para la Revolución cubana, en lo que se considera “la primera derrota militar del imperialismo en América”.

En torno a distintas acciones emprendidas por la administración de Donald Trump contra Cuba, los manifestantes reclamaron el respeto a la independencia, soberanía y derecho a la autodeterminación de la nación caribeña.

“Un castigo colectivo contra el pueblo cubano, una violación masiva del Derecho Internacional que busca asfixiar a la isla impidiéndole acceder al petróleo y otros recursos energéticos esenciales”, apuntó en un comunicado el MESC.

En paralelo, el Movimiento ha habilitado cuentas bancarias de diversas asociaciones territoriales para recaudar fondos destinados a la compra de equipos de energía renovable fotovoltaica, alimentos y material sanitario.

“No solo salimos a la calle a denunciar, sino que canalizamos solidaridad material directa hacia Cuba. Esa es la doble dimensión de nuestro compromiso: denuncia política y ayuda humanitaria”, sentenció.

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