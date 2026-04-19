Pronóstico del clima para este domingo 

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa que, para este domingo, por la mañana el cielo estará parcialmente nublado con lluvias en la zona occidental y cercanía de la cordillera volcánica.

En la tarde, estará parcialmente nublado con lluvias en la cordillera volcánica y la zona montañosa norte. En la noche, se mantendrá parcialmente nublado con lluvias en la zona oriental, central y zona costera.

Las lluvias podrían estar acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica, con posibilidad de caída de granizo en algunos sectores.

El viento variando de 10 a 20 km/h con ráfagas ocasionales de hasta 30 km/h sensibles en la zona occidental en horas de la noche. El ambiente estará cálido durante el día, fresco al final de la noche y en la madrugada.

Se tendrá el flujo del norte y noreste debido a un sistema de alta presión que empuja a un frente frío situado en el golfo de México, genera una vaguada cercana a Centroamérica, generando nubosidad en el territorio con lluvias acompañadas de actividad eléctrica, y en horas de la noche, el ingreso de vientos nortes y norestes.

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