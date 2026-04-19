La Guardia Revolucionaria Islámica reabastece rápidamente sus reservas de misiles y drones

Compartir

TEHERÁN/Tasnim

El comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el general de brigada Majid Mousavi, afirmó que sus fuerzas están reconstruyendo rápidamente sus reservas de misiles y drones, haciendo hincapié en el aumento de la preparación operativa durante el período de alto el fuego.

El comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó en una publicación con imágenes del mantenimiento y la reconstrucción de las reservas de misiles y drones que, durante el período de alto el fuego, el ritmo de reabastecimiento de las plataformas de lanzamiento de misiles y drones incluso ha superado los niveles anteriores a la guerra.

“Durante el período de alto el fuego, nuestra velocidad para actualizar y reabastecer las plataformas de lanzamiento de misiles y drones es incluso mayor que antes de la guerra. Tenemos información de que el enemigo es incapaz de crear tales condiciones por sí mismo y se ve obligado a traer municiones del otro lado del mundo de forma gradual”, dijo el general.

Refiriéndose a la derrota de los enemigos estadounidenses e israelíes en su guerra de agresión contra Irán, añadió: “¡También han perdido esta etapa de la guerra! Han perdido el estrecho de Ormuz, y también han perdido el Líbano y la región”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...