Precios de combustibles se mantendrán para la próxima quincena

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó este lunes que los precios de referencia de los combustibles que estarán vigentes del 9 de junio al 22 de junio de 2026 se mantendrán con el mismo precio que la quincena anterior.

El galón de gasolina superior se mantendrá en $4.74 en la zona central y $4.75 en las zonas occidental y oriental. La gasolina regular se mantiene en $4.41 en la zona central y $4.42 en el occidente y oriente del país. Por su parte, el diésel conserva un precio uniforme de $4.44 en las tres zonas.

Es de aclarar que los precios publicados por la Dirección son de referencia; es decir, que las gasolineras ponen un precio final sobre cada gasolina.

Estos precios varían, según dijo, la dirección ya que los conflictos que continúan en Oriente Medio. Además, la Agencia Internacional de Energía (AIE) advierte que el mercado petrolero enfrenta un período de alta vulnerabilidad por la disminución de inventarios mundiales.

Desde el 2 de marzo de este año, la gasolina no ha bajado su precio, por el contrario, ha aumentado en 6 ocasiones y en 2 ocasiones han mantenido sus precios. Los precios de esta quincena estarán vigentes hasta el 22 de junio.

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