CUÁNTOS MUERTOS Y DESAPARECIDOS HA HABIDO REALMENTE EN LOS CASI 7 AÑOS DE GOBIERNO DE BUKELE?

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Por David Alfaro

19/04/2026

👉 De entrada podemos afirmar que en los primeros dos años de su gobierno, hubo 5 MIL DESAPARECIDOS Y 2,940 ASESINATOS. Y estas son cifras bien documentadas. Esos desaparecidos formaron parte del pacto Bukele-Maras: desaparecer cuerpos para bajar estadísticas de homicidios. «Sin cuerpos no hay delito», fue la orden desde Casa Presidencial.

👉 A fecha de hoy, podemos hablar de más de 8,000 desaparecidos y 4,000 asesinados.

Cerraron la Dirección General de Estadísticas y Censos DIGESTYC, para que nadie compilara ni hablara más de esas estadísticas. También cerraron el Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP. Y, para ponerle la cereza al pastel, militarizaron a las clínicas forenses de Medicina Legal y prohibieron dar declaraciones a los médicos forenses. Incluso, RECORDEMOS BIEN, el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, prohibió a las familias de los desaparecidos seguir buscando y encontrando cementerios clandestinos. El último fue encontrado por una señora madre de un joven desaparecido, a apenas un kilómetro de la residencia de Bukele.

Sin embargo, existen ONG que trabajan recopilando datos y se mantienen muy cercanas a los familiares de las víctimas, como el Movimiento de Víctimas del Régimen Movimiento de Víctimas del Régimen, El Salvador, Oficial , Socorro Jurídico Humanitario, Desaparecidos El Salvador, Unidehc El Salvador, etc.

Es por medio de estas organizaciones que nos podemos dar cuenta que la propaganda de la dictadura Bukeleana es falsa pues habla de un país sin violencia, sin criminalidad, sin desaparecimientos ni asesinatos. La propaganda de más de 1,100 días sin asesinatos, es sólo eso: propaganda.

Lo cierto es que las reales cifras de desaparecidos y asesinados desde junio del 2019, nunca la sabremos a cabalidad, pero si nos atenemos a las denuncias de estas ONG, fácilmente podríamos hablar de 8,000 desaparecidos y 4,000 asesinados en 7 años de gobierno de Bukele.

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