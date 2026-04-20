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Francia considera inaceptables propósitos de Trump sobre el papa

Redacción Nacionales 20 abril, 2026 Mundo, Portada Comentarios desactivados en Francia considera inaceptables propósitos de Trump sobre el papa 284 Vistas

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París/Prensa Latina

El canciller francés, Jean-Noël Barrot, calificó de inaceptables los ataques del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el papa León XIV, quien rechazó la guerra en el Medio Oriente.

En declaraciones a la cadena RadioJ, el alto funcionario dijo no comprender los propósitos de Trump e insistió en que la misión del sumo pontífice es llamar a la paz y la fraternidad en todas las circunstancias.

León XIV criticó el conflicto desatado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y las amenazas del jefe de la Casa Blanca de destruir a la civilización iraní, y abogó por la paz.

Trump reaccionó tildando al papa de “débil” y de “pésimo en política exterior”, generando malestar y condena por sus comentarios.

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