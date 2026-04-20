Irán responderá y tomará represalias contra “robo marítimo y a mano armada” de EEUU

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TEHERÁN/Xinhua

El comando militar conjunto supremo de Irán dijo este lunes que Irán pronto responderá a la «piratería marítima armada» por parte del Ejército de Estados Unidos, según informes.

El Cuartel General Central Khatam al-Anbiya de Irán «pronto responderá» a la «piratería marítima armada» de Estados Unidos luego de que fuerzas estadounidenses dispararon contra un buque comercial iraní en el golfo de Omán, desactivaron su sistema de navegación y lo abordaron con un comando armado, indicó Press TV.

En respuesta, Irán lanzó ataques con drones contra buques de guerra estadounidenses, lo que obligó a las fuerzas estadounidenses a retirarse, informaron la oficial IRIB y la agencia de noticias semioficial Mehr.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que Estados Unidos confiscó por la fuerza un carguero con pabellón iraní que intentaba eludir un bloqueo naval cerca del estrecho de Ormuz.

Un destructor de misiles guiados de las fuerzas navales de Estados Unidos en el golfo de Omán «los detuvo en seco al abrir un agujero en la sala de máquinas» e infantes de marina estadounidenses tienen la custodia del buque, añadió.

La agencia de noticias oficial iraní IRNA indicó hoy que el país se negó a participar en la segunda ronda de conversaciones de paz con Estados Unidos, las cuales presuntamente se van a realizar pronto en Pakistán.

Buque francés recibe “disparos de advertencia” en estrecho de Ormuz

La compañía naviera francesa CMA CGM confirmó el domingo que uno de sus buques recibió el sábado «disparos de advertencia» en el estrecho de Ormuz, y añadió que la tripulación se encuentra a salvo, según informes de medios locales.

El carguero Everglade del grupo resultó dañado en el incidente, dijo una fuente de la Organización Marítima Internacional citada por Le Monde.

El viernes, tanto Washington como Teherán confirmaron que el estrecho de Ormuz había quedado completamente abierto para todos los buques comerciales. No obstante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en Truth Social que el bloqueo naval estadounidense «permanecerá en pleno vigor». En respuesta, Irán advirtió sobre cerrar la vía navegable estratégica si continúa el bloqueo estadounidense.

El sábado, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció que el país está decidido a controlar el tráfico a través del estrecho de Ormuz hasta que la guerra termine definitivamente y se logre una paz duradera en la región.

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