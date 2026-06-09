Educación suspende clases presenciales por la tormenta tropical Cristina

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Educación anunció este lunes la suspensión de clases y actividades académicas presenciales en todo el territorio nacional para los días martes 9 y miércoles 10 de junio, como medida preventiva ante la llegada de la tormenta tropical Cristina y el incremento de las lluvias en el país.

La decisión fue tomada en atención a la Alerta Naranja emitida por la Dirección General de Protección Civil, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo frente a los riesgos asociados al fenómeno climático, dice el comunicado difundido por la catera de Educación.

La suspensión aplica para todos los niveles y modalidades educativas, incluyendo Educación Inicial, Parvularia, Básica, Media y Media Técnica, Modalidades Educativas Alternas y Educación Superior. La medida abarca tanto centros educativos públicos como colegios privados y universidades.

En el caso de las instituciones de educación superior, el Ministerio informó que cada universidad podrá decidir si continúa sus actividades mediante la modalidad virtual durante los días en que permanezca vigente la suspensión presencial.

Las autoridades señalaron que la disposición busca prevenir incidentes relacionados con derrumbes, deslizamientos de tierra, inundaciones y el desbordamiento de ríos y quebradas, amenazas que podrían intensificarse debido a las precipitaciones asociadas a la tormenta tropical.

Asimismo, el Ministerio de Educación hizo un llamado a toda la comunidad educativa a mantenerse atenta a la información oficial emitida por las instituciones gubernamentales y a seguir las recomendaciones de Protección Civil para evitar situaciones de riesgo.

La suspensión de clases forma parte de las acciones preventivas adoptadas por el Gobierno ante las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días. Las autoridades continuarán monitoreando la evolución de la tormenta Cristina y evaluarán la necesidad de extender o modificar las medidas de prevención según el comportamiento del fenómeno.

Mientras tanto, se recomienda a la población evitar desplazamientos innecesarios y tomar las precauciones necesarias para proteger su integridad y la de sus familias durante la emergencia climática.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...