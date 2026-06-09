Presidenta de México abandera a selección nacional que disputará Mundial 2026

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MÉXICO/Xinhua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este lunes la ceremonia de abanderamiento y toma de protesta de la selección nacional de fútbol que participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo del que México será anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

El acto se llevó a cabo en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), donde la mandataria entregó la bandera nacional al portero Guillermo Ochoa, en representación de los 26 jugadores convocados y del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre.

«Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de sus sueños», afirmó Sheinbaum durante el protocolo oficial.

La selección mexicana cuenta entre sus principales figuras con el mediocampista Edson Álvarez, integrante del Fenerbahçe de la Superliga de Turquía, así como con los delanteros Santiago Giménez, del AC Milan de Italia, y Raúl Jiménez, del Fulham de la Premier League inglesa.

En el cuerpo técnico destaca la presencia de Rafael Márquez como auxiliar de Aguirre. El exdefensa del FC Barcelona es considerado una de las máximas figuras en la historia del fútbol mexicano.

Al acto asistieron también el presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega; el comisionado presidente de la federación, Mikel Arriola, y el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, exclavadista olímpico.

México inaugurará la Copa Mundial el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, conocido popularmente como Estadio Azteca. El inmueble es uno de los más emblemáticos del país y fue escenario de las consagraciones mundial

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