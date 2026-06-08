Francisco Lira anuncia su precandidatura en ARENA para reelección en Asamblea

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El diputado de ARENA, Francisco Lira, anunció este lunes que participará en el proceso interno de su partido con el objetivo de obtener una reelección en la Asamblea.

A través de sus redes sociales y en el programa de entrevista “Frente a Frente”, de TCS el actual legislador expresó que su precandidatura no es “antojadiza”; sino, lleva un proceso de consulta con las comunidades.

Sostuvo que, para él, “la política se trata de responsabilidad”, por ello, tomó la decisión de recorrer el departamento de La Libertad para “hablar con las comunidades, las iglesias, los emprendedores y los líderes locales”.

En ese sentido, Francisco Lira sostuvo que ha hecho una “consulta directa” en el territorio, y el día a día “refleja lo mismo que dicen las encuestas: las políticas actuales se olvidaron de la gente”.

“Con la voluntad de Dios, me he inscrito como precandidato para las elecciones internas. Voy a competir y a ganar, porque la Asamblea Legislativa necesita diputados que de verdad representen al pueblo, que debatan con criterio y que no agachen la cabeza”, comentó Lira a través de un comunicado en sus redes sociales.

Francisco Lira es diputado por La Libertad desde 2021. Ha presentado diversas iniciativas sobre temas económicos, agrícolas, y reciénteme para castigar a los corruptos hasta con penas de 60 años de prisión.

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