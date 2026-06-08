Perú inicia cierre de centros de votación en segunda vuelta electoral

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LIMA/Xinhua

Las autoridades electorales de Perú iniciaron a las 17:00 hora local (22:00 GMT) de este domingo el cierre de los centros de votación habilitados en el país sudamericano para la segunda vuelta electoral, a la que fueron convocados más de 27 millones de peruanos.

La jornada electoral de este domingo se desarrolló en un ambiente de tranquilidad, aunque se reportaron algunas irregularidades aisladas sobre la presunta marca previa de cédulas de sufragio por parte de partidarios que han sido plenamente identificados.

Durante el balotaje de este domingo, la candidata derechista Fujimori acudió a votar en el colegio Libertador San Martín, mientras que el postulante izquierdista Sánchez lo hizo en el colegio María Reiche, ambos ubicados en el distrito capitalino de San Borja.

Respecto a las incidencias reportadas en la ciudad de Lima, las autoridades electorales confirmaron la inhabilitación de 90 cédulas de sufragio que resultaron marcadas indebidamente por dos integrantes de una organización política.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, informó que 50 de las papeletas afectadas fueron repuestas de inmediato con material de contingencia en el mismo local de votación, mientras que el resto fue trasladado con éxito desde el distrito de Lurín.

Personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional procedió a la captura de los dos involucrados, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

En tanto, frente a los cuestionamientos surgidos en plataformas digitales, Burneo rechazó de forma tajante las versiones que aluden a un supuesto fraude electoral.

«Llamamos a la responsabilidad, no podemos hablar irresponsablemente de fraude. Es importante hacer ese llamado a la responsabilidad, por eso rechazamos cualquier declaración de que hay fraude electoral», aclaró.

Burneo estimó ante medios que los resultados definitivos de los comicios de este domingo podrían ser proclamados en unos 30 días, aproximadamente.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú ha adelantado a su vez que a partir de las 20:00 horas de este domingo (01:00 GMT del lunes) se conocerán los primeros resultados oficiales, que serán dados a conocer en conferencia de prensa.

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