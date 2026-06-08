Trump pide a Irán detener ataques con misiles contra Israel, afirma que pedirá a premier israelí no contraatacar

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WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este domingo a Irán detener el lanzamiento de misiles contra Israel y regresar a las negociaciones luego de que Teherán lanzara una nueva oleada de misiles balísticos.

«Lo que recomendaría a Irán: Ya has disparado tus misiles, es suficiente», afirmó Trump a Fox News. «Regresa a la mesa y haz un trato».

Trump también comentó que Washington y Teherán estaban cerca de alcanzar un acuerdo antes de que Irán lanzara los misiles hoy con anterioridad.

«Estábamos muy cerca. Yo diría que se hubiera firmado un acuerdo el lunes, martes o miércoles de la próxima semana. Y ahora esto sucede», agregó Trump.

«Ciertamente, esto no ayudará a las negociaciones», dijo Trump.

En otra entrevista con el medio de comunicación estadounidense Axios, Trump señaló que llamará al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y lo presionaría para que no responda al ataque de misiles de Irán.

«Voy a llamar a Bibi ahora mismo y le diré que no contraataque. Cada uno de ellos se divirtió. Israel tuvo su ataque, e Irán tuvo su ataque. No necesitamos otro más», aseguró Trump.

De acuerdo con CNN, Irán lanzó por lo menos 10 misiles balísticos hacia Israel en por lo menos tres oleadas distintas hoy. El ejército de Israel dijo que todos los misiles fueron interceptados.

Dos fuentes israelíes que fueron citadas por CNN comentaron que Israel dará una «poderosa» respuesta al ataque, lo que encendió preocupaciones por una nueva escalada en la región.

Irán cometió un «grave error», dice Israel

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Effie Defrin, afirmó la tarde de este domingo que Irán cometió «un grave error» al disparar misiles a Israel, y que el ejército está preparado para más posibles misiles

Hutíes expresan apoyo a operación iraní contra Israel y advierten sobre escalada

El grupo hutí de Yemen indicó hoy domingo que apoya la operación militar realizada por Irán contra Israel y añadió que el «eje de la resistencia» mantiene una coordinación continua para hacer frente a cualquier acontecimiento.

En un comunicado emitido por el medio hutí Al-Masirah TV, el grupo afirmó que la operación iraní, en respuesta a los ataques aéreos lanzados hoy con anterioridad por Israel contra suburbios del sur de Beirut, reforzó la «ecuación de los frentes unidos» y desmanteló la «impunidad» israelí.

Agregó que «el eje de la resistencia» se mantiene en constante coordinación para hacer frente a acontecimientos regionales, y advirtió a Israel sobre cualquier escalada.

Los comentarios de los hutíes se produjeron luego de que Irán lanzara múltiples oleadas de misiles hacia Israel la tarde del domingo. Las sirenas de ataques aéreos sonaron en amplias zonas del norte de Israel, y el ejército de Israel afirmó interceptar los ataques con misiles.

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