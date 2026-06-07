Protección Civil decreta Alerta Verde por baja presión con potencial de convertirse en ciclón tropical

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Saúl Méndez

Colaborador

La Dirección General de Protección Civil emitió Alerta Verde a nivel nacional debido a la influencia de una zona de baja presión ubicada en la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), la cual presenta un 70 % de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical tanto en las próximas 48 horas como en los próximos siete días.

La medida se fundamenta en el artículo 57 del Reglamento de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, y está basada en el Informe Especial N.° 5 emitido por la Dirección General del Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) el 7 de junio a las 11:48 a.m. El informe advierte sobre la posibilidad de formación de un ciclón tropical debido a una zona de baja presión ubicada frente a la costa del Pacífico salvadoreño.

“Este sistema continuará desplazándose lentamente cerca de Centroamérica, favoreciendo el ingreso de humedad desde el océano Pacífico e incrementará la nubosidad y las lluvias con características de temporal en El Salvador, principalmente en la zona costera, la cadena volcánica y sectores montañosos”, informó el MARN.

Según la institución, estas condiciones persistirán durante buena parte de la semana. Además, se prevén los mayores acumulados de lluvia a partir de este domingo 7 de junio en la franja costera y zonas montañosas, mientras que entre el lunes 8 y el jueves 11 las precipitaciones más intensas podrían concentrarse en municipios cercanos a la cadena volcánica y la costa.

“Adicionalmente, se vigila la Depresión Tropical Dos-E que, en interacción con la baja presión frente a Centroamérica, apoyará el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, incrementando la nubosidad y las lluvias sobre nuestro país”, informó la institución.

Por su parte, Protección Civil hizo un llamado a las comisiones del Sistema Nacional de Protección Civil para mantenerse en estado de alerta mientras permanezca vigente la Alerta Verde. La institución recordó que los artículos 17 y 34 del Reglamento de Funcionamiento de las Comisiones del Sistema Nacional de Protección Civil establecen su activación ante situaciones imprevistas que requieran atención inmediata.

“De igual forma deberán continuar con las acciones de limpieza en los sistemas de drenaje, quebradas y bocanas como medida de preparación y reducción del riesgo para el resto del invierno”, indicó la institución.

Protección Civil aseguró que mantendrá vigilancia permanente en las zonas susceptibles a inundaciones, anegamientos, deslizamientos y deslaves provocados por la acumulación de lluvias. Asimismo, se identificarán áreas de riesgo por caída de ramas, árboles, vallas publicitarias y postes del tendido eléctrico o de telecomunicaciones debido a los vientos asociados a tormentas.

La institución también solicitó a la población transitar con precaución por calles y carreteras cuando se registren lluvias, debido al riesgo de inundaciones urbanas y acumulación de agua en las vías.

“Si no es necesario, abstenerse de conducir por la noche debido a la poca visibilidad durante las tormentas, las condiciones resbaladizas de las carreteras y el riesgo de deslizamientos, derrumbes y deslaves. En caso de hacerlo, se recomienda extremar precauciones y detener la marcha hasta que finalice la lluvia”, recomendó.

Asimismo, pidió a la ciudadanía evitar cruzar ríos, quebradas o cualquier corriente de agua durante y después de las lluvias, debido al riesgo de ser arrastrados por la corriente.

“Preparar una mochila de emergencia con documentos personales, medicamentos, linterna, radio y otros artículos de primera necesidad en caso de una evacuación”, recordó la institución.

“También es importante atender las indicaciones de las comisiones del Sistema Nacional de Protección Civil, incluyendo llamados de evacuación preventiva, y mantenerse atentos a la información oficial compartida por las autoridades”, destacó.

Además, Protección Civil advirtió sobre condiciones marítimas adversas debido a un oleaje más rápido y alto, que incrementará la velocidad de las corrientes de retorno y la altura de las olas en la zona de rompiente, así como vientos acelerados de entre 45 y 60 kilómetros por hora en aguas profundas.

“A la navegación marítima y aérea, así como a la pesca artesanal y deportiva, se les recomienda evaluar las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de realizar sus actividades”, concluyó.

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