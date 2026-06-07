Lluvias inundan área de emergencia pediátrica del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana

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Saúl Méndez Colaborador Durante la madrugada del sábado 6 de junio, las intensas lluvias provocaron una inundación en el área de emergencia pediátrica del Hospital San Juan de Dios, en la ciudad de Santa Ana, según reportes y videos compartidos por ciudadanos en redes sociales.

El incidente ocurrió en medio de las fuertes precipitaciones registradas durante el fin de semana en distintos puntos del país.

La zona afectada corresponde a la nueva área de emergencia pediátrica, inaugurada en marzo de 2025. El proyecto de renovación de esta infraestructura comenzó en 2022 con una inversión inicial de $2.3 millones por parte de las instituciones involucradas. Posteriormente, las obras ejecutadas en esta área del hospital alcanzaron una inversión total de $7.3 millones, de los cuales $6.1 millones fueron financiados por el Ministerio de Salud (MINSAL), mientras que el resto fue aportado por la Fundación Rafael Meza Ayau (FRMA) y sus aliados.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre posibles afectaciones en la atención de pacientes, mientras las condiciones climáticas continúan bajo monitoreo.

La ciudad de Santa Ana, en la zona occidental del país, fue una de las más afectadas por las lluvias. A través de redes sociales, ciudadanos difundieron videos que muestran calles inundadas y vehículos siendo arrastrados por la corriente en distintos sectores del municipio.

No obstante, las autoridades aún no han presentado un balance oficial de los daños ocasionados por las lluvias. El alcalde de Santa Ana, Gustavo Acevedo, tampoco se ha pronunciado sobre las afectaciones registradas en el municipio.

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) advirtió sobre la posibilidad de inundaciones urbanas y crecidas súbitas en el departamento de Chalatenango debido a la persistencia de lluvias intensas, con énfasis en los distritos de La Palma, Citalá, San Ignacio, Nueva Concepción, Tejutla, La Reina, Agua Caliente y Dulce Nombre de María.

Asimismo, la institución señaló una probabilidad muy alta de inundaciones urbanas y crecidas repentinas en los distritos de Ahuachapán, Concepción de Ataco, Jujutla, Tacuba, Citalá, Nueva Concepción, Metapán y Texistepeque.

“Estas condiciones pueden provocar desbordamientos, afectaciones temporales a la infraestructura y complicaciones en la movilidad de personas y vehículos”, indicó la institución.

Además, el MARN informó sobre una probabilidad alta de inundaciones y crecidas en distritos de Santa Ana, Sonsonate, Chalatenango, La Libertad, el Área Metropolitana de San Salvador, Cabañas, San Miguel, Morazán y La Unión.

“Estas condiciones podrían generar afectaciones al tráfico vehicular y peatonal, así como el arrastre de personas, vehículos y otros elementos expuestos en el cauce de ríos y quebradas”, advirtió la institución.

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