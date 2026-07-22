Autoridades evalúan terrenos en Venezuela para construir más de 25.000 viviendas

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CARACAS/Xinhua

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este martes una inspección técnica en el estado central de La Guaira para certificar la aptitud de terrenos donde se proyecta levantar más de 25.000 viviendas diseñadas con estándares antisísmicos, casi un mes después del doble sismo que devastó el litoral central.

Rodríguez recorrió la zona junto al presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de la Habitabilidad de Vivienda e Infraestructura, el ingeniero Francisco Garcés, y la ministra de Hábitat y Vivienda, Paola Posani, informó la prensa oficial.

La evaluación abarca más de 40 predios que suman 584.000 metros cuadrados, donde se proyecta construir soluciones habitacionales con estructuras flexibles de hormigón armado, acero y sistemas de disipación de energía, capaces de resistir movimientos telúricos.

Los estudios geológicos se concentran en zonas planas y mesetas de la entidad costera, la más golpeada por los sismos del 24 de junio, con el fin de determinar la capacidad de carga del suelo antes de iniciar las obras.

El plan urbanístico contempla no solo viviendas, sino también infraestructura escolar, deportiva, comercial y de esparcimiento, bajo un esquema integral de planificación que forma parte del Plan Venezuela Renace.

La inspección se produce luego de que la mandataria anunciara el lunes la entrega de 4.000 viviendas de aquí a diciembre y una meta superior a las 10.000 para 2027, durante un acto en el que más de 240 familias damnificadas recibieron las llaves de sus nuevos apartamentos en Caracas.

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