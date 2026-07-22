Comunidades de la cuenca del lago de Coatepeque avanzan en proyectos de agricultura sostenible

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

La Fundación Coatepeque informó sobre los avances de los proyectos de agricultura sostenible que impulsa en comunidades rurales ubicadas en la cuenca del lago de Coatepeque, en el departamento de Santa Ana.

Uno de los principales avances corresponde a la instalación del primer invernadero comunitario en la comunidad Ceiba Chacha, como parte del Proyecto de Huertos Comunitarios, una iniciativa desarrollada por la Fundación Coatepeque en conjunto con las familias del sector.

“Este importante logro ha sido posible gracias al compromiso, esfuerzo y dedicación de los integrantes del huerto, quienes continúan fortaleciendo la producción sostenible de alimentos para sus familias y la comunidad”, afirmó la organización.

De acuerdo con la Fundación, el nuevo invernadero permitirá proteger los cultivos del exceso de lluvia, los fuertes vientos y los cambios bruscos de temperatura. Asimismo, contribuirá a reducir el ingreso de vectores y plagas.

Esto disminuye la incidencia de enfermedades en las plantas y la necesidad de aplicar productos para su control, lo que favorecerá la reducción del uso de agroquímicos.

La comunidad también espera que la instalación del invernadero mejore el crecimiento y la calidad de las hortalizas, al proporcionar condiciones ambientales más estables para su desarrollo.

La organización destacó que esta infraestructura permitirá extender los períodos de producción durante todo el año y con ello se garantiza la disponibilidad de alimentos para fortalecer la seguridad alimentaria de las familias.

Asimismo, la Fundación informó que el huerto cuenta con un sistema de riego por goteo, una tecnología que optimiza el uso del agua al suministrarla directamente a las raíces de las plantas para reducir las pérdidas por evaporación.

“En Fundación Coatepeque seguimos impulsando acciones que fortalecen la seguridad alimentaria, la adaptación al cambio climático y la conservación de los recursos naturales, demostrando que el trabajo comunitario es la base para construir un futuro más sostenible”, destacó la organización.

La Fundación también informó sobre los avances registrados en el Huerto Comunitario de la comunidad Santa Julia.

“Seguimos fortaleciendo la producción de alimentos con la instalación de un nuevo sistema de riego por goteo, una tecnología que permitirá hacer un uso más eficiente del agua y mejorar el desarrollo de los cultivos”, señaló.

Según la organización, este sistema permitirá a la comunidad Santa Julia ahorrar hasta un 50 % del agua utilizada en comparación con los métodos tradicionales de riego.

“Lleva el agua directamente a la raíz de cada planta, reduciendo pérdidas por evaporación. Favorece un crecimiento más uniforme y saludable de los cultivos y contribuye a la protección de los recursos hídricos del lago de Coatepeque”, señaló la organización.

La Fundación también destacó que el sistema reducirá el esfuerzo físico y el tiempo que las familias destinan al riego de los cultivos.

Para la Fundación Coatepeque, los huertos comunitarios constituyen una alternativa para enfrentar de forma sostenible los efectos del cambio climático y fortalecer la seguridad alimentaria.

La organización señaló que estas iniciativas también se complementan con procesos de capacitación dirigidos a las comunidades.

“Los huertos comunitarios son lugares de aprendizaje, organización y trabajo colaborativo que fortalecen la seguridad alimentaria y generan oportunidades para las familias de la cuenca del lago de Coatepeque. A través de ellos se promueven prácticas agrícolas sostenibles, el consumo de alimentos frescos y el cuidado del medioambiente”, destacó.

“Agradecemos el compromiso de las familias de Santa Julia, quienes con su esfuerzo demuestran que la organización comunitaria es clave para construir un futuro más sostenible para el lago de Coatepeque”, concluyó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...