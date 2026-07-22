Riña «futbolera» termina con seis detenidos en San Salvador

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Lo que parecía ser una fiesta futbolística terminará en prisión, ya que la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la detención de seis sujetos que se fueron a los golpes el pasado domingo cuando disfrutaban de la final del Mundial 2026 en un restaurante de San Salvador.

En redes sociales se hicieron virales dos videos donde se ve que un grupo de aficionados salvadoreños de Argentina y de España se fueron a los golpes luego de una discusión; en el video se observa cómo la situación alertó a los otros comensales que disfrutaban del partido y lo relacionado a la gran final.

“Un video difundido en redes sociales mostró a 6 sujetos peleando al interior de un restaurante en San Marcos, San Salvador Sur, a quienes nuestros equipos ubicaron y capturaron”, dijo la PNC en sus redes sociales.

La corporación policial los identificó como: Josué Ernesto Ramírez Vásquez, de 31 años. Fred William Ramírez Vásquez, de 32 años. José David González, de 30 años. Ronald Omar Ramírez Melara, de 32 años. Marvin Gustavo Mejía Mancía, de 31 años, y José Luis Barrera Molina, de 38 años.

La riña se originó tras una discusión por un partido de fútbol. La institución policial, indicó que todos serán remitidos por el delito de desórdenes públicos.

De hecho, en otro video del mismo lugar también se ve que dos mujeres se fueron a los golpes; sin embargo, la PNC no reportó la detención de mujeres. Al parecer, la pelea entre ambas mujeres originó la pelea entre los hombres.

Otros 5 detenidos por desórdenes públicos

Este caso no fue el único que sucedió referente a lesiones y desórdenes públicos ocurridos, ya que en Texistepeque, Santa Ana Norte, la PNC capturó a cinco sujetos que participaron en una riña en el caserío Ojo de Agua, cuyos hechos fueron difundidos en un video en redes sociales.

Los sujetos fueron identificados como: Francisco Omar Moreno Berganza, de 36 años. Gerson Vladimir Salguero Menjívar, de 25 años. Elvis Eduardo Estrada Vanegas, de 22 años y Alexis Damián Sandoval Marroquín, de 22 años.

Según la institución policial, la pelea inició cuando un hombre identificado como Evert Edilando Matías Sandoval, de 41 años, llegó en estado de ebriedad a la vivienda de un familiar de los detenidos, donde lesionó a una mujer y comenzó a gritar e insultar a los presentes.

Matías Sandoval será remitido por el delito de lesiones mientras que los otros cuatro sujetos serán remitidos por los delitos de lesiones y desórdenes públicos.

Es de aclarar que, en este caso, la PNC no informó el motivo de la pelea, tampoco la fecha de la riña y si estuvo o no, relacionada con el partido de la final; solamente uno de los sujetos fue detenido con la camisa de la selección de Argentina.

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