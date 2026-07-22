FGR pedirá cadena perpetua para responsable de homicidio en Yucuaiquín, La Unión

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Fiscalía General de la República (FGR) pedirá cadena perpetua para un sujeto que asesinó a su propio hermano y lesionó a su sobrino luego de una fuerte discusión en La Unión.

A través de redes sociales, la FGR señaló que, tras las reformas constitucionales, se solicitará la aplicación de la pena de cadena perpetua contra Fredis Antonio Campos Álvarez, acusado de quitarle la vida a su hermano y de lesionar a su sobrino.

Es de recordar que, en marzo de este año, la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas aprobó y ratificó una reforma constitucional para habilitar la cadena perpetua en los casos de homicidios, violaciones y terrorismo. Así también las leyes secundarias para armonizar toda la legislación.

Este lunes, la Policía Nacional Civil informó sobre un homicidio ocurrido en Yucuaiquín, La Unión Sur. Informó que el responsable fue detenido, pero no brindó detalles.

En redes sociales, este lunes, la FGR brindó más detalles sobre este hecho y anunció que pedirá la cadena perpetua para el imputado.

“De acuerdo con las investigaciones, el imputado atacó con un arma blanca a su hermano tras una discusión ocurrida en una vivienda ubicada en el distrito de Yucuaiquín, La Unión”, destacó la FGR.

La víctima falleció posteriormente en un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones.

Durante el mismo hecho, Campos Álvarez también lesionó al hijo de la víctima, quien intervino para defender a su padre, por lo que además será procesado por el delito de lesiones.

En los próximos días, el sujeto será puesto a disposición de los tribunales correspondientes.

Campos Álvarez podría enfrentar hasta 40 años de cárcel, ya que la normativa de pena perpetua establece este plazo como requisito para que se realice una audiencia de revisión, en la cual se evalúe la posibilidad de otorgarle libertad controlada.

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