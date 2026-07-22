La historia es fundamental estudiarla para encontrar respuestas al futuro: Erik Ching

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Por: Iván Escobar

«La democracia en El Salvador: una perspectiva histórica y comparativa» se denominó la ponencia magistral Dr. Erik Ching, historiador estadounidense que participó en la sesión inaugural del XVII Congreso centroamericano de historia, que se celebra esta semana en El Salvador.

Diario Co Latino conversó con el historiador estadounidense, luego de la inauguración del Congreso donde explicó la importancia de este tipo de encuentros para los académicos e investigadores, y así en conjunto ir avanzando en las respuestas que requieren las sociedades actuales basándose en datos históricos.

Una de las tesis planteadas por el conferencista que en su ponencia destacó son cuatro importantes elementos para desarrollar o entender cómo la democracia se ha presentado en países como El Salvador y Estados Unidos; en ese sentido en nuestro país, dijo que estos elementos están asociados al tema de participación masiva en elecciones, denominadas participaciones democráticas. También señaló la participación y negación de algunos sectores en estos eventos masivos, como el caso de las mujeres que hasta los años 50 en El Salvador no podían votar, y el tema también de que todo cargo político está sustentado en un apoyo electoral.

Estos cuatro elementos, aseguró el investigador, han sido decisivos en el manejo del discurso electoral, y el hecho de hacer ver en la sociedad que el político trabaja por el bienestar de los electores, en ese sentido estos cuatro puntos que mencionó Ching, los investigó en el caso de las elecciones de 1927, fenómeno previo a los sucesos de 1932, que acumularon una serie de malestar social y que llevó a la gran revuelta indígena de enero del 32′, y por ende a la masacre cometida durante la administración del general Maximiliano Hernández Martínez.

«El peor episodio de represión estatal en América Latina», así lo definió el investigador, refiriéndose a la masacre cometida en 1932 en nuestro país y que arrasó con gran parte de la población indígena y originaria, principalmente en la zona occidental del territorio. Un hecho que hasta hoy sigue siendo una herida latente y un claro ejemplo de impunidad.

Pero antes de la masacre y posterior a ella las prácticas político-electorales referentes a la democracia en nuestro país estaban sustentadas en el apoyo desde el estado o la política de mejorar la calidad de vida de las personas aunque en la práctica se cometían otras realidades, según las investigaciones.

En el caso de Estados Unidos, el investigador planteó desde un caso específico que la política estatal estadounidense se basa desde métodos como el tomar las tierras de las comunidades indígenas, el valor económico que obtienen las propiedades en manos de los blancos, algo que no pasa con las comunidades migrantes o de negros. Además de que los blancos que prestan sus servicios al ejército son quienes optan a prestaciones sociales desde el Estado, que aseguran su bienestar y el de sus familias.

En el caso de El Salvador recordó los decretos de expropiación que el Estado aprobó en beneficio de un sector pequeño de la sociedad, en 1880 que quitaron las tierras ejidales y comunales a las poblaciones originarias otro antecedente que contribuyó a los hechos de 1932.

En términos generales Ching dijo que El Salvador y Estados Unidos tiene muchas cosas en común y ambos pueden aprender uno del otro en términos históricos, por tanto, dijo que la investigación es fundamental para entender muchos de las cosas que están sucediendo.

«Este tipo de Congresos sirven, son importantes porque tenemos la oportunidad de reunirnos, de conocer a otros historiadores…en mi caso durante toda mi carrera, mi vida profesional he colaborado con otros investigadores en muchos trabajos desde lo poco que yo puedo aportar, porque yo represento una universidad pequeña; pero estoy interesado en el tema de investigación…y estos congresos son los momentos oportunos para reunirnos y, sobre todo, recordar, por ejemplo; yo la primera vez que estuve en el congreso de Costa Rica, hace unos 34 años, creo que era el primer congreso y todavía hasta hoy estamos juntandonos con amigos y colaborando en estos años en diversas investigaciones», precisó.

Al tiempo que valoró la importancia de que hoy en día la academia, en las universidades y diversos sectores en nuestro país son muy activos en el tema de investigación histórica. «Es muy activo y hay bastante gente aquí en la Universidad de El Salvador, en la UCA y otros lugares donde uno conecta… están trabajando muy bien, todo esto nos ayuda por supuesto es un canal constante de información» afirmó.

Desde la investigación recomienda el académico que uno de los grandes problemas en nuestros países es el no tener oportunidad de indagar sobre hechos del pasado y cómo hoy en día esto afecta el desarrollo de los sociedades, en ese sentido, señaló que el desarrollo de este tipo de congresos «es la oportunidad de recoger, de guardar la memoria para avanzar en libros, charlas, conversatorios en lugares donde podamos decir este tipo de cosas tienen importancia y debemos recordar siempre esto para avanzar al futuro».

Erik Ching, es un destacado investigador estadounidense que por muchos años ha trabajado con autores nacionales y ha sido uno de los investigadores muy constantes en el tema de la masacre de 1932, así como otros trabajos a lo largo de su trayectoria. Hoy en día continúa aportando no solo a la investigación de su país, sino en Centroamérica y otras partes del mundo porque considera que la historia es un elemento fundamental para el desarrollo de las sociedades.

El Salvador cede del XVII congreso centroamericano

Del lunes 20 al viernes 24 de julio del presente año se está llevando a cabo en San Salvador, el XVII Congreso centroamericano de historia que reúne a historiadores, académicos, estudiantes y responsables de la investigación social en la región centroamericana.

El Congreso fue inaugurado la tarde de este lunes 20 en un acto especial en la universidad de El Salvador, en el auditorio de la facultad de derecho, en el cual participaron rectores de las universidades José Simeón Cañas (UCA ); Pedagógica, Tecnológica (UTEC ); así como representante de FLACSO El Salvador.

Durante la semana se estarán llevando conferencias, presentaciones del libros, y mesas de discusión y diálogo donde se abordarán distintos temas relacionados con la historia de Centroamérica, de nuestro país.

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