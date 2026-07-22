UNT respalda al SIMETRISSS y acusa al ministro de Trabajo de injerencia

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Saúl Méndez

Colaborador

La Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) expresó su respaldo al Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) y rechazó las recientes declaraciones del ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, al considerar que constituyen una injerencia en la autonomía de la organización sindical. Asimismo, denunció un deterioro de la libertad sindical en el país y llamó a las organizaciones de trabajadores a unirse en su defensa.

La UNT sostuvo que el SIMETRISSS ha mantenido durante décadas la defensa de los derechos laborales de los médicos y trabajadores de la salud, así como del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del derecho de la población a recibir una atención médica digna.

La organización reconoció que el Ministerio de Trabajo posee facultades legales sobre las organizaciones sindicales, pero afirmó que en los últimos años ha existido una política sistemática que ha debilitado a los sindicatos independientes.

Según la UNT, «esta situación ha derivado en más de 550 dirigentes sindicales despedidos de forma arbitraria e ilegal, más de 20 contratos colectivos sin avances, alrededor de 60 sindicatos desarticulados o extinguidos por la destitución de sus juntas directivas o por presuntas acciones de coacción sindical, así como obstáculos administrativos para la entrega de credenciales y el reconocimiento de representantes legales».

La organización también cuestionó la actuación del ministro Rolando Castro frente a las denuncias relacionadas con el incumplimiento de convenios internacionales en materia laboral.

«¿Por qué el ministro Rolando Castro no se pronuncia contra el incumplimiento de los convenios ratificados por El Salvador? ¿Por qué no ha realizado las inspecciones laborales solicitadas? ¿Por qué se ha tardado siete meses para dar una respuesta fundamentada sobre los ataques a la libertad sindical en los casos elevados ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT)?», planteó la UNT.

Por otra parte, la organización consideró preocupante que el titular de Trabajo cuestione públicamente a un sindicato mientras guarda silencio ante el deterioro de la libertad sindical en el país: «SIMETRISSS ha denunciado la privatización de los servicios de salud, el desabastecimiento de medicamentos, los despidos de personal médico especializado y otras problemáticas del sistema sanitario», indicó.

Asimismo, sostuvo que las recientes declaraciones del funcionario representan una nueva injerencia política en la vida interna del SIMETRISSS.

«Corresponde exclusivamente a la membresía del SIMETRISSS decidir democráticamente el rumbo de su sindicato, sin presiones, amenazas ni descalificaciones provenientes del funcionariado, tal como reiteradamente lo establece la OIT», expresó.

Piden al Ministerio de Trabajo cumplir con la Constitución

La UNT afirmó que el movimiento sindical salvadoreño necesita un Ministerio de Trabajo que garantice el cumplimiento de la Constitución de la República, el Código de Trabajo y los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, relacionados con la libertad sindical y la negociación colectiva.

La organización señaló que resulta ‘inadmisible’ que el ministro de Trabajo cuestione el funcionamiento del SIMETRISSS, cuando es responsabilidad del Ministerio garantizar que todas las organizaciones sindicales puedan ejercer libremente sus funciones, negociar colectivamente y defender los derechos de sus afiliados sin interferencias del Estado.

La organización recordó que la libertad sindical constituye un derecho humano reconocido por la Constitución de la República, los convenios de la OIT y otros tratados internacionales suscritos por El Salvador, por lo que ningún funcionario puede situarse por encima de esos principios.

Por este motivo, la UNT reiteró su solidaridad con el SIMETRISSS y con las organizaciones sindicales que estarían enfrentando campañas de desprestigio, persecución, bloqueos administrativos y otras formas de injerencia que afectan su independencia.

También hizo un llamado a federaciones, confederaciones, sindicatos y organizaciones de trabajadores a mantener la unidad para defender la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de los trabajadores a organizarse sin interferencias.

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