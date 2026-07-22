Comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica visita el estrecho de Ormuz

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TEHERÁN/Tasnim

El comandante de la Fuerza Terrestre del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el general de brigada Mohammad Karami, visitó las unidades de la fuerza estacionadas en la costa del Golfo Pérsico, con vistas al estrecho de Ormuz.

Como parte de sus visitas de campo a las zonas costeras del sur y a las islas estratégicas del Golfo Pérsico, el general Karami inspeccionó las unidades operativas bajo el control de la base de Medina Munawwarah.

Durante esta visita, evaluó minuciosamente el estado operativo de las unidades y el nivel de preparación para el combate de las fuerzas.

Hizo hincapié en que la preparación continua, el entrenamiento especializado y la presencia autorizada de las unidades terrestres de la CGRI son los pilares principales de la seguridad sostenible en las aguas del Golfo Pérsico.

El comandante añadió que los valientes guerreros de esta región han creado una sólida barrera contra la codicia de los enemigos, basándose en el espíritu de la yihad y la vigilancia constante.

El general Karami afirmó que las Fuerzas Terrestres de la Guardia Revolucionaria Islámica, mediante el seguimiento exhaustivo de los movimientos transregionales, están reorganizando y reforzando continuamente sus capacidades de defensa para neutralizar cualquier amenaza.

Dijo que, por la gracia de Dios, el pueblo iraní y las Fuerzas Armadas están preparados para responder a cualquier acto malvado del ejército agresor.

También hizo hincapié en que la sangre del líder mártir de la nación y de los comandantes mártires será vengada pronto.

La infraestructura de datos de Amazon en Bahréin fue blanco de un ataque

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció que atacó la infraestructura central de datos perteneciente a la empresa estadounidense Amazon en Bahréin.

En un comunicado emitido el martes por la mañana, el departamento de relaciones públicas de la IRGC declaró: «Confiando en Dios Todopoderoso…, los guerreros aeroespaciales de la IRGC, en la continuación de la 24.ª oleada de la Operación Nasr-2 (Victoria-2), en respuesta a la agresión y el ataque perpetrados ayer (lunes) por el ejército estadounidense…, atacaron y destruyeron la infraestructura central de datos de la empresa estadounidense Amazon en Bahréin con varios misiles de crucero».

Los ataques se produjeron en respuesta a los actos de agresión de Estados Unidos contra territorio iraní.

Durante nueve noches consecutivas, el ejército estadounidense llevó a cabo oleadas de mortíferos ataques aéreos contra Irán, atacando objetivos civiles.

En respuesta, las fuerzas armadas iraníes lanzaron fuertes ataques de represalia contra objetivos estratégicos estadounidenses en todo el oeste de Asia.

Estados Unidos y el régimen israelí iniciaron su guerra de agresión ilegal contra Irán el 28 de febrero.

El 17 de junio, Teherán y Washington firmaron el Memorando de Entendimiento (MdE), mediado por Pakistán, para poner fin a todas las hostilidades y prepararse para nuevas negociaciones. Sin embargo, Washington violó todas las disposiciones del acuerdo, lo que provocó que Irán diera una respuesta enérgica.

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