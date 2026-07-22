Piden por segunda ocasión el reinstalo de Sabino Ramos en Alcaldía de San Salvador Sur

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El abogado de Sabino Ramos, Guillermo García, presentó nuevamente un escrito ante el alcalde y el Concejo Municipal de San Salvador Sur, donde solicita el reinstalo inmediato del sindicalista y gestor cultural de Panchimalco, Sabino Ramos, así como el pago de salarios de los últimos cuatro años, luego de estar detenido arbitrariamente.

Fue el 28 de abril de 2022 que el gobierno de Nayib Bukele detuvo a Sabino Ramos, gestor y sindicalista de Panchimalco en San Salvador Sur. La FGR lo acusó de asociaciones ilícitas sin pruebas.

El 10 de abril de este año, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado ordenó su libertad justamente por la falta de pruebas y fue a finales de ese mismo mes que las autoridades de Centros Penales lo liberaron a su suerte en el penal de Usulután.

Luego de permanecer 4 años en prisión injustamente y perder su trabajo, don Sabino Ramos ha intentado volver a su puesto de trabajo en la alcaldía de San Salvador Sur, pero la comuna se lo ha impedido.

Su abogado, Guillermo García, presentó nuevamente este martes una nota en la que pide el reinstalo de Don Sabino y que, a la vez, le entreguen los salarios dejados de percibir cuando estuvo privado de libertad de “forma ilegal y arbitraria”.

Fue el 28 de abril de este año cuando se presentó la primera nota y, hasta este momento, no han tenido respuestas, a pesar de que el concejo municipal se ha reunido, pero no han abordado el reinstalo de Sabino Ramos.

García informó que un concejal propondrá el reinstalo de Sabino para que sea abordado en la agenda.

De la decisión que tome el concejo y su respectiva notificación, la defensa de don Sabino puede acudir a la Sala de lo Constitucional a interponer un recurso ya que se violaría el derecho de petición y respuesta.

Además, el alcalde Mario Vásquez, de Nuevas Ideas, y el mismo concejo municipal estarían cometiendo el delito de incumplimiento de deberes, ya que ellos deben resolver la situación laboral de don Sabino.

“Deben de notificarnos, en forma legal las peticiones que le hacemos de forma decorosa, por escrito y en ese mismo sentido deberían de notificarnos lo que van a resolver, para que nosotros también podamos iniciar todo el proceso en otras instancias, ya sean administrativas o judiciales. Lo que queremos es que nos notifiquen, queremos tener certeza jurídica”, pidió el abogado Guillermo García.

García también informó que el mismo gerente legal de la alcaldía les ha manifestado que no ha habido un acuerdo de supresión de la plaza que ocupaba don Sabino, tanto en el concejo anterior (2021-2024) como el actual (2024-2027). “Por lo tanto, él tiene todavía la calidad de empleado activo”.

“No existe un procedimiento administrativo que diga que a don Sabino se le despidió por abandono de trabajo, no hay nada de eso y él no se presentó a su puesto de trabajo porque fue privado de libertad de forma ilegal y arbitraria, aplicándole el régimen de excepción, atribuyéndole el delito de agrupaciones ilícitas, cuando Ramos es un sindicalista y gestor cultural de Panchimalco, no es un pandillero”, destacó el abogado.

García no descarta ir a la Corte Suprema de Justicia y a la misma Fiscalía General de la República, ya que la alcaldía estaría incurriendo en incumplimiento de deberes.

A Sabino, si bien quedó en libertad, se le impusieron varias medidas, como, por ejemplo, no salir del país, prohibición de cambiar de domicilio y, si lo hace, tiene que avisar al Tribunal, debe firmar cada 15 días y se le ha prohibido reunirse con personas que tenga alguna relación con pandillas, pese a que no hay pruebas de esa supuesta vinculación.

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