Llega el Apertura 2026: nuevo formato, vídeoarbitraje FVS y venta de alcohol

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La Primera División y la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) lanzaron el torneo Apertura 2026 que presenta novedades como la implementación del Sistema de Football Video Support (FVS), un nuevo formato de competencia y el regreso de la ventaja deportiva.

“Creo que hemos hecho una sinergia de trabajo y se han logrado muchas cosas positivas en beneficio no solo del fútbol, sino que de la estructura profesional de nuestro país. Gracias a Dios, en cuatro meses de trabajo hemos logrado aportes por más de $3 millones para la Primera División”, expresó el presidente de la federación, Yamil Bukele.

La Liga contará con la participación de 12 equipos, que disputarán 22 jornadas en la fase regular. Al finalizar esta etapa, los seis mejores equipos avanzarán a la postemporada y los dos primeros lugares de la tabla clasificarán a instancia de semifinales.

Los equipos participantes de la Liga son: FAS, Alianza, Águila, Luis Ángel Firpo, Isidro Metapán, Municipal Limeño, Platense, Fuerte San Francisco, Cacahuatique, Atlético Balboa, Inca Aruba e Internacional Santa Tecla.

El torneo abrirá el telón este viernes con el encuentro entre el campeón FAS y el Municipal Limeño.

En cuanto a incentivos, Bukele confirmó que la Fesfut entregará $20,000 para el primer lugar de la etapa regular y $15,000 para el segundo puesto de la Liga.

El presidente de la FESFUT también destacó un acuerdo de derechos de transmisión con Telecorporación Salvadoreña (TCS) por $1.5 millones y la transmisión de los 290 partidos de la temporada.

Otras de las novedades de la competencia serán los 90 minutos para los jugadores juveniles, los equipos podrán contratar hasta cuatro refuerzos extranjeros, la creación de Fans Fest y activaciones de marcas en los diferentes escenarios deportivos.

Durante la rueda de prensa también se anunció el regreso de la venta de cerveza en estadios bajo protocolos de seguridad y a los equipos también se les entregará una unidad de transporte.

En el caso del Football Video Support tendrá una inversión de $275,000 y la FESFUT anunció que asumirá el costo por medio de patrocinios. La implementación de la tecnología forma parte de las acciones del Plan Maestro del Fútbol Salvadoreño 2025-2029.

René Ayala, presidente de la Primera División, destacó que los anuncios hechos en el lanzamiento de la Liga, marcan un cambio importante para el fútbol profesional salvadoreño.

“Es un nuevo capítulo para el fútbol profesional salvadoreño que comienza con grandes retos, importantes oportunidades y una visión clara de crecimiento. Hoy es un día especial para la Primera División, porque estamos formalizando una alianza estratégica que marcará el rumbo de nuestra liga en los próximos cuatro años”, dijo Ayala.

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