Diputados avalan prórroga de placas vehiculares hasta agosto de 2027

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los diputados de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa emitieron un dictamen favorable para prorrogar la validez de las placas vehiculares, con formato 2011, hasta el 31 de agosto de 2027.

Los legisladores acordaron modificar temporalmente la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos y con ello se evitaría que los conductores incurran en el gasto de sustitución de las matrículas.

La normativa actual establece como fecha límite de circulación el próximo 31 de agosto; si el pleno legislativo aprueba el dictamen la vigencia se ampliará por un año; es decir, hasta el 31 de agosto del próximo año.

La iniciativa fue presentada a la Asamblea Legislativa por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT). En la sesión de trabajo, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, afirmó que esta será la tercera vez que se reforma la normativa para beneficio de los conductores,

“Hay muchos planes para hacer una renovación de ese tiraje de placas existentes desde el 2011”, señaló. Los registros del Observatorio Nacional de Seguridad Vial indican que la flota de automóviles que circulan en todo el país asciende a 2,108,298 unidades.

Reyes sostuvo que esta prórroga brinda un margen de tiempo adecuado al Viceministerio de Transporte para evaluar opciones técnicas y económicas con miras a un proceso de renovación futura que reduzca al máximo los costos de fabricación y distribución de placas.

La intervención de Reyes apenas duró 5 minutos y luego, ningún diputado del oficialismo cuestionó el contenido de la reforma o despejaron dudas si las tenían; tras la participación del funcionario, la comisión dictaminó a favor; esta iniciativa pasará al pleno legislativo el miércoles en la sesión plenaria.

Como forma aclaratoria, las placas que utilizan tanto los vehículos y motocicletas en El Salvador actualmente son diseños aprobados en 2011; según la ley, estas, debían ser renovadas en 2017, pero desde entonces, ha habido 3 prórrogas de las mismas. El argumento para mantenerlas es para resguardar la economía familiar y postergar la implementación de un nuevo diseño de placas vehiculares; el cual, no se dieron detalles sobre el avance de dicho proyecto.

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