Alcaldía de San Salvador Sur se niega a devolver trabajo a Sabino Ramos  

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Guillermo García, abogado de don Sabino Ramos, presentó nuevamente un escrito ante el alcalde y el Concejo Municipal de San Salvador Sur, donde pide el reinstalo del sindicalista y gestor cultural de Panchimalco, luego de permanecer privado de libertad arbitrariamente por 4 años.

Fue el 28 de abril de 2022 que el Gobierno de Nayib Bukele detuvo a Sabino Ramos, gestor y sindicalista de Panchimalco en San Salvador Sur. La FGR lo acusó de asociaciones ilícitas sin pruebas. El 10 de abril de este año, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado ordenó su libertad por la falta de pruebas. Fue a finales de ese mismo mes que las autoridades de Centros Penales lo liberaron a su suerte en el penal de Usulután.

Su abogado, Guillermo García, presentó nuevamente este martes una nota en la que pide el reinstalo de Don Sabino y que, a la vez, le cancelen los salarios dejados de percibir cuando estuvo privado de libertad de “forma ilegal y arbitraria”.

Fue el 28 de abril de este año que se presentó la primera nota, y hasta este momento, no han tenido respuestas, a pesar que el concejo municipal se ha reunido, pero no han abordado el reinstalo de Sabino Ramos.

García informó que el mismo gerente legal de la alcaldía les ha manifestado que no ha habido un acuerdo de supresión de la plaza que ocupaba don Sabino tanto en el concejo anterior (2021-2024) como el actual (2024-2027). “Por lo tanto, él tiene todavía la calidad de empleado activo”.

García no descarta ir a la Corte Suprema de Justicia y a la misma Fiscalía General de la República ya que la alcaldía estaría incurriendo en incumplimiento de deberes.

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